Volkan Demirel, derbiyi soyunma odasında takip ediyor

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbiyi Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, soyunma odasından takip ediyor.

ANTRENÖRLÜK BELGESİ YOK

Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemiyor.

Tecrübeli kaleci, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip ediyor.