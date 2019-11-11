Volkan Demirel'e özel görev! İtalya'ya gitti

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, İtalya'da Sampdoria ile Atalanta arasında oynanan maçı Luigis Ferraris Stadyumu'nda takip etti.

GÖZLEMLERİNİ RAPORLAYACAK

Volkan Demirel, bu maçta oyuncu izlemesinin yanı sıra, kişisel gelişim, antrenman teknikleri ve altyapı sistemlerini gözlemlemek için İtalya'ya gitti. Volkan Demirel'in buradaki süresi içerisinde tüm gözlemlerini rapor haline getirecek.

Döndükten sonra Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüşecek olan Volkan Demirel, gözlerini aktaracak ve raporlarını sunacak.

İşte Volkan Demirel'in paylaşımı: