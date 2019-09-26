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Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde tribünde olmayacak

Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel, henüz gerekli belge ve diploması olmadığı için maçları tribünden takip ediyordu. Ancak Galatasaray ile oynanacak olan maçta Demirel, tribünde yer almayacak.

26.09.2019 13:08

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi önçesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her iki cephede de dev maç için hazıklıklar devam ederken, futbolseverler tarafından yanıt arayan sorular var. Onlardan biri de Volkan Demirel'in durumu.

Bu sorunun yanıtını hemen verelim. Fenerbahçe cephesi, henüz Galatasaray deplasmanına Volkan Demirel ile birlikte gidip gitmeme konusunda karar vermiş değil.

SOYUNMA ODASINDA İZLEYEBİLİR

Kesin olan şu ki, Volkan Demirel Türk Telekom Stadyumu'nda tribünde olmayacak. İki ihtimal var; ya Türk Telekom'a giden kafilede yer almayacak ya da takımla birlikte gidip, 90 dakikayı soyunma odasından takip edecek.

Bu kararın da maç sabahı verilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Volkan Demirel henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamıyor.

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Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde tribünde olmayacak

Volkan Demirel, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(7)
ADINIZI YAZIN:habere bak fenerbahce sirf volkandanmi ibaret fener öylede böylede galatayi tiftikleyecek evel allah
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MEMLEKETİM:Dev maca bak? Dünyada biraz azerbaycan biraz da kolombiya ilgi gösteriyor. Paket yayin olmasa Türkiyeden baska ülke göstermeyecek.
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AHMET:Bence Volkan bundan sonra korku filmlerinde oynasın. Korkuyoruz valla.
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KASTAMONULU:ultraaslan trübününde yer açarız gelsin yeterki :))
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ZAZA:o size yer açmasında :))
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2 0
HANZO:kafa kıt
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