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Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev alan Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde yine gündeme oturdu. Eşi Zeynep Demirel'le Fenerbahçe'nin YouTube kanalına konuk olan Volkan Demirel, sorulan bir soruya verdiği yanıtla Galatasaraylıları kızdırdı.

14.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:46

Kulübü, resmi YouTube kanalı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir içerik yayınladı. 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne Zeynep - Volkan Demirel çifti ile Damla - Melih Mahmutoğlu çifti konuk oldu.

Çiftlerin birbirlerine özel ve eğlenceli sorular yöneltildiği bölümde Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu'nun sorduğu bir soruya verdiği cevabıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

FARKLI CEVAPLAR VERDİLER

Melih Mahmutoğlu, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e format gereği "Volkan'ı tribünden canlı izlediğin ilk maç hangisiydi?" sorusunu yöneltti. Çiftin birbirinden farklı cevaplar vermesiyle gülüşmeler yaşanırken, bu esnada Volkan Demirel'den Galatasaray'a gönderme geldi.

Zeynep Demirel, Volkan Demirel'i tribünden izlediği ilk maçın Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi olduğunu söyledi. Ancak Volkan Demirel, eşinin hatasını düzelterek kendisini tribünden izlediği ilk müsabakanın Fenerbahçe - Gaziantep maçı olduğunu hatırlattı.

"GALATASARAY'I ZATEN YENMİŞİZDİR"

Maçların skorları sorulan Volkan Demirel, "Gaziantep maçını 3-1 kazandık. Galatasaray'ı da zaten yenmişizdir" diyerek sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı

Zeynep Demirel, Volkan Demirel, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (22)
SERKN:FUTBOL HAYATI BOYUNCA EN ÇOK GALATASARAY ŞAMPİYONLUGU GÖREN F. B DEN BAŞKA BİŞEY BEKLENMEZ. hazımsızlık gaz yapar volki
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3 2
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ÜNİ GFB:şöyle yorumlara bakıyorum bakıyorum gülüyorum niye gülüyorum onunda söyliyim hani hatırlayın şanlı FENERBAHÇE ali samiyene gelmişdi şampiyon olarak 2-1 yenmişdi hata bilmeyenler yazısın sulu derbi diye cıkar mac sonu galtasraylı younular 45 dk sahdan ayrılmadı aman fener orta sahya bayrak diker kupa kaldırır diye ama unutmayın o gün fenerbahce saygısızlık yapmamışdır he hata birleri yazmış iki kupa kaldırdık biz şampiyon geldik samiyenin stadının kapanışını ve tt arenanın aclışını yaptık
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3 4
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HER ZAMAN GS:Bir Teseli ver Parçasını Dinlemeni tavsiye ederim . Fb nin stadında kupayı kaldıran ve fenerbahçeye ışıkları söndürten gs dir unutma.
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1 0
KISA KES:DOĞRU DİYOR ADAM NE VAR BUNDA
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5 1
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CİMBOM:KUPA KALDIRDIĞIMIZDA SAHANIZDA AĞLARKEN SEVİGİLİDE ORDAMIYDI VOLKAN HÜÜHÜHHÜ :D
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25 5
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ASLAN PARÇASI:niyeyse aklında hep kıt başarısı kalmıs sizi 6 0 yendik bizi kadıkoyde yinimiyirsiniz. . . siz bunları dilinize dolarken biz şampiyonluklar aldık, türkiye kupasını aldık, avrupaya gittik, sneijder ayı beyi saga sola yatırdı, sahanızda şampiyonluk kupasını aldık halada car car konusuyorsunuz. . . insanda biraz utanma olur mk
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10 5
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XX:utanmazlar cunku onlarda o surat yok olsaydi fenerli olmazdi
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0 1
DOĞRUCU DAVUT:ADAMSIN SEN YAA ADAMMMMM
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12 29
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ALİ:SAHANIZDA KUPA KALDIRDIĞIMIZ MAÇ OLMASIN İYİ DÜŞÜN
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TEKNİK Mİ DİREKTÖR:Türk futbolu senden kurtuldu. Sırada emre caner ve diğerleri var.
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20 3
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