Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu!

Bu çerçevede yapılan Volkan Demirel'in bu çalışmalarda sorumluluk alması isteniyor. Genç antrenör de bunun ilk adımını geçtiğimiz hafta yaptığı Hollanda seyahati ile gösterdi. Dünya futbolunda altyapı denince akla ilk gelen ülke olan Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyeonord'a bir ziyaret yapıldı. Burada eski takım arkadaşı ve Feyenoord U19 sorumlusu Dirk Kuyt ile buluşan Volkan Demirel, çeşitli incelemeler gerçekleştirdi.

AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN KULÜPLERİNİN ALTYAPILARINI ZİYARET EDECEK

Kuyt'ın rehberliğinde kulübün altyapı çalışmalarını yerinde takip edip raporlayan Demirel, iki ülke arasındaki farklılıklar hem daha rahat gördü hem de yeni bilgiler edindi. Kuyt'ın Türkiye'yi de yakından bilmesi sayesinde faydalı bir görüşme oldu. Sarı-lacivertli antrenörün Hollanda ile başlayan turu ilerleyen günlerde farklı ülke ve kulüpleri ziyaretleriyle devam edecek. Hem eski takım arkadaşlarının çalıştığı kulüpler hem de bağlantılarını kullanarak Avrupa'daki önde gelen tüm kulüplerin alt yapı çalışmalarını yapıp kulübe raporlayacak.

VOLKAN DEMİREL'E BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Volkan Demirel'in Hollanda ziyaretinde şaşırdığı önemli bir konu ise birçok altyapı oyuncusunun kendisini tanıması oldu. Birçok genç futbolcu ve minik futbolcu kendisiyle fotoğraf çektirip imza aldı.

(Skorer)