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Volkan Demirel, İtalya'da Rafael Toloi'yi takip ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadrosunda yer alan Volkan Demirel'in İtalya'da Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi izlediği öğrenildi.

14.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:22

hem devre arasında hem de sezon sonunda kadroya katılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 'da Sampdoria- maçını izleyen Yanal'ın yardımcısı Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi.

ATALANTA'NIN DEVLER LİGİ'NDE OLMASI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Takvim'in haberine göre; Atalanta'nın Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki banko oyuncularından birisi olan Toloi için Volkan Demirel'in olumlu rapor verdiği ve kısa sürede girişimlerin başlayacağı öğrenildi.

Toloi, Atalanta'da son sezonunu yaşasa da devre arasında transferi zor görünüyor. Çünkü hem takımın direkt oyuncusu olması hem de Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde olması işi zorlaştırıyor.

SEZON SONU TRANSFER EDİLEBİLİR

Sarı-lacivertli kurmaylar Toloi'yi en azından önümüzdeki sezon için kadroya katmak istiyor. 29 yaşında, 1.85 boyunda olan Toloi, 19 kez Brezilya U-20 takımının da forması giymiş bir isim.

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Volkan Demirel, İtalya'da Rafael Toloi'yi takip ediyor

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Atalanta, İtalya, Spor


HABER YORUMLARI (3)
BLACK SWORD:Helal olsun 29 yaşında adam bulmuş gelecek vaat eden:))
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SU KABADAYISI FATİH:ULA VILKAN NE ZAMAN ADAM OLDUNDA TAKİBE BAŞLADIN SEN NE ANLARSIN BÖYLE İŞLERDEN YAZIK SANA VERİLEN PARAYA
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TESPİT:ne bu çekememezlik hocam , hangi seviye bu ya. . .
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