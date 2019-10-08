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Volkan Demirel Liverpool yolcusu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde Ersun Yanal'ın teknik ekibine dahil olan Volkan Demirel, sarı lacivertli ekibin eski oyuncusu Kuyt ile birlikte İngiliz devi Liverpool'un idmanlarına katılıp takip edecek.

08.10.2019 11:56

Fenerbahçe'de 17 yıl forma giymesinin ardından profesyonel kariyerini noktalayıp teknik heyete dahil edilen Volkan Demirel'in Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi.

Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Volkan geçtiğimiz günlerde de Sportif Direktör Comolli ile birlikte Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.

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Volkan Demirel Liverpool yolcusu!

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Dirk Kuyt, Liverpool, Spor

YORUMLAR(5)
ERKİN:Kavga dovus hakaretten baska birseyi yok, gidin sorun Turkiye de kac kisi seviyor bunu.
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KUMLUCALI UĞUR:Sahada futbolcu dövenTaraftar küfretti diye eldivenini çıkarıp giden (Milli takımda)Gazetecileri tehdit eden bu adam saygı göstermem mümkün değil. Fenerli olmak ile Adam olmak çok başka şey. Fenerli ama adam değil. !!
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AYI GİTME OTUR USLU USLU KAFESİNDE:ELiN iNGiLiZi SENi OYAR ATAR KENARA
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VAAAAY AYUUU VOLKAN:Birazda Git ingilterenin Futbolunu Karistir
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QWERTY:Volkan teknik adam olamaz. Trabzonspor Barça Liverpool PSG gibi takımlara Gökdeniz ve Fatih Tekkeyi göndermeli.
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