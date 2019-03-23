Volkan Demirel Takımdaki Diğer Kalecilere Destek Veriyor

Fenerbahçe'de kaleciler arasındaki dev birlik herkesin yüzünü güldürüyor. Kaleci Volkan Demirel, kaptanlığı ve tecrübesiyle mevkidaşlarına sahip çıkıyor. Tecrübeli kaptan, Harun Tekin, Berke Özer ve Erten Ersu'ya adeta ağabeylik yapıyor.

Başta çok beğenip güvendiği Harun olmak üzere yeteneklerine inandığı Berke Özer ve Erten Ersu da Volkan'dan tam not alıyor. Tıpkı bir kaleci antrenörü gibi de arkadaşlarına hep destek veren 37 yaşındaki eldiven, ne yedek kalmayı umursuyor ne de kenarda beklemeyi düşünüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Tamamen takıma odaklanan Volkan, yedek kaldığı maçlarda da Harun'a tavsiyeler vermeyi ihmal etmiyor. Harun'un milli takıma seçilmesi gerektiğini de düşünen Volkan, istikrarlı bir şekilde forma giydikten sonra takım arkadaşının ay-yıldızlı formaya kavuşacağını belirtiyor.

VOLKAN, HARUN TEKİN'E İNANIYOR

Deneyimli eldiven ayrıca, 17 yıllık Fenerbahçe kariyerinde beraber çalıştığı en iyi kalecilerden biri olarak Harun Tekin'i gösteriyor. Volkan, tıpkı Rüştü Reçber, Recep Biler ve Serdar Kulbilge gibi daha önce çalıştığı isimlerle birlikte tutan Volkan, arkadaşına inanıyor.

Öte yandan genç kaleciler Berke Özer ve Erten Ersu da Volkan Demirel'in gelecek açısından güvendiği isimler olarak öne çıkıyor.