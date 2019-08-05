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Volkan Demirel ve Ersun Yanal buluştu: Her şey bana bağlı değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren Volkan Demirel Bodrum'da buluştu. Yanal'ın tecrübeli file bekçisini 1 sene daha kadroda görmek istediğini ancak her şeyin kendisine bağlı olmadığını ilettiği öğrenildi.

05.08.2019 12:20
Volkan Demirel ve Ersun Yanal buluştu: Her şey bana bağlı değil

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biri olan Volkan Demirel'le sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalanmamıştı. Geçtiğimiz sezon 1 yıllık sözleşme imzalanan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki tecrübeli file bekçisi ile yeni sezon öncesi sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı merak edilen konulardan birisi.

YANAL İLE VOLKAN BODRUM'DA GÖRÜŞTÜ

Belirsizlik sürerken önceki gün Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Volkan Demirel ile Bodrum'da bir araya geldi. Yanal'ın, "Seni yine takımda görmek istiyorum. Ancak her şey bana bağlı değil. Eğer gelirsen, seni fazla oynatamam ama burada hem genç kalecilere hem de Emre Belözoğlu ile birlikte takıma ağabeylik yaparsın" dediği öğrenildi.

"BAŞKA TAKIMA GİTMEK BANA YAKIŞMAZ"

Volkan'ın ise bu sözlere, "Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum. Başka bir takıma gitmek bana yakışmaz. Takımın yanında olmak bile bana yeter" cevabını verdiği bildirildi. Alınan bilgiye göre özellikle Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin, Volkan'ın geri dönüşüne sıcak bakmadığı konuşuluyor.

KADRODA HALA GÖZÜKÜYOR

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar oyuncunun 1 sene takımda kalmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtirken, Fenerbahçe resmi sitesinde yer alan kadroda hala Volkan Demirel'in durması da oyuncunun takımda kalma ihtimalini güçlendiriyor.

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Spor

YORUMLAR (15)
NSRN: başka kulübe gitmezmiş. . . herkes sıradaydı zaten
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CANER: Beter ol fener
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FUTBOL-İST: Sanki Volkan ın yeri doldurulmuş, arakasınada en az 1 tane daha kaleci bulunmuş gibi hazır ve tecrübeli bir eldiveni dışlıyorlar. Geçen yıl Harun un daha ilk 5 hafatada yediği gollere bir bakın, takımın kopuşu taa oradan başlıyor, sonrası malum. Kaleci demek takımın yarısı demek, FB, GS, BJK gibi üst düzey takımlar çok atak yemezler, her 3 pozisyondan 1 i gol oldumu o takım ne yapsın, birde bu Ersun u çözemedim, aga koy tavrını ben oynatacam de, de bakalım, işte otorite orda başlar, yazık etmeyin bu takımada
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.: BU FENER KADAR BOŞ BİR KULÜP YOK DÜNYADA
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MEMLEKETİM: Yani sunu demek istiyor ersun. 3 ay sonra beraber ayriliriz fenerden.
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TÜRK: biri şu şahsı gönderemedi gitti
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SADAS: ayı sezonu başlamıştır
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ŞEREF GÖZÜBÜYÜK: SANA AYI DİYENLER UTANSIN
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MEHMET: yeter artık, bıktık yaa. Volkan efendi feneri rahat bırak, düş artık kulübün yakasından.
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TACETTİN ARK: fenerbahçe bu kafayla 5 sene daha şampiyon olamaz rezil kepaze bir takım çöküş aziz yıldırımın başkan olmasıyla başladı fb türkiyede en fazla şampiyon olan takımdı gs ın da 2 şampiyonluk önündeydi ama azizden sonra 4 sene üstüste gs şampiyon oldu 2 fark geriden şimdi 2 fark öde geçtiler aradaki 4 şampiyonluk güme gitti gs 2000 de herkesi süpürürken fb statın çöplerini süpürdü ne avrupa ne türkiye yazıklar olsun sizlere takımı ne hale getirdiniz
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