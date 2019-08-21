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Volkan Konak'dan Yazgı desteği

Fantezi müziğin güçlü yorumcusu Yazgı, Söz ve müziği Volkan Konak imzası taşıyan "Elbisemde 14 Cep" isimli şarkısıyla sevenleriyle buluştu.

21.08.2019 09:31 Volkan Konak'dan Yazgı desteği

Sesi, şarklara kattığı yorumu yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başaran müzik dünyasının Yazgı'sı, istikrarlı yürüyüşünü hızlandırıyor.

Hiç bir karşılık beklemeden, herhangi bir bedel talep etmeden, yeteneğini desteğe laik gördüğü için şarkısını usta yorumcu Yazgı'ya emanet eden Volkan Konak, Kuşadası'nda verdiği konserinde"Elbisemde 14 Cep" isimli eseri sahnede Yazgı ile seslendirdi. Aranjörlüğü Bahadır Sağbaş imzası taşıyan Yazgı yorumuyla "Elbisemde 14 Cep" isimli eser Seyhan Müzik etiketiyle dijital platformlarda dinleyiciye sunulurken usta yönetmen Yekta Özbilen tarafından klip çalışması yapıldı. Özgürlük temasının yönetmen Yekta Özbilen gözünden işlendiği klip çalışmasında Yazgı,performans çekimlerindeki güzelliğiyle izleyenleri de büyülüyor. Volkan Konak imzası taşıyan "Elbisemde 14 Cep" isimli şarkıyı okumasının en büyük sebebini şöyle açıklayan Yazgı "Bu şarkıda beni en çok etkileyen, sözleri oldu. Özgürlük, Sevgi ve Mücadeleyi anlatan sözleri benim için önemliydi. Mücadeleci bir ruha sahibim, dünyanın temeli sevgi. Özgürlük ise hayatın temelidir. İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiç bir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. " dedi. Arabesk, Halk müziği, pop tarzları olmak üzere birçok tarzda şarkıyı severek okuduğunu, 2 yıl içinde 10 tekli şarkı müzik severlere sunduğunu ifade eden Yazgı, bu şarkıyla tarzımı da tam olarak oturttum vurgusunu yaptı.


Volkan Konak, Kuşadası, Güncel

Kaynak: Bültenler

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