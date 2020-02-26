Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Dönüşümü 5 ay süren aracın koltuğundan boyasına kadar her şey orijinaline sadık kalınarak yenilendi. Volkan Konak, ilk defa doğum gününde aldığı hediyeyi "Türkiyemize armağan olsun. Ülkemize bir mücevher kazandırdık" diyerek Erbakan Malkoç'a teşekkür etti.

Türkiye'de ilk kez başlattığı otomobil dönüşümüyle bugün Çin'den Amerika'ya dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen DizaynVip Kurucu Başkanı Erbakan Malkoç, son zamanlarda ağırlığını her ne kadar vip araçların dönüşümüne verse de özel sipariş üzerine diğer tür araçların dönüşümünü de devam ettiriyor.& ;

Büyük bir titizlikle yeniledi

Kuzeyin oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak da aracını Erbakan Malkoç'a teslim eden isimlerden biri oldu. Erbakan Malkoç, ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın Elvis Presley'in koleksiyonundan olan 1970 model Cadillac Deville Convertible aracını her detayını büyük bir titizlikle çalışarak yeniledi.& ;& ;

Hayatımın en güzel hediyesi...

Dönüşüm süreci 5 ay süren otomobilin döşemesinden boyasına kadar aracın tüm parçaları da aslına uygun olarak değiştirildi. Arabanın son halini ilk kez basın mensuplarıyla birlikte 25 Şubat Salı günü DizaynVip fabrikada gören Volkan Konak, "Erbakan Bey, bana hayatımın en güzel hediyesini verdi ve hayatımda ilk defa doğum günümde hediye alıyorum. İki gün sonra olan doğum günü için aldığım hediye beni çok mutlu etti. Bildiğiniz üzere Cadillac Elvis Presley ile özdeşleşti. Elvis Presley yaşamı boyunca 100 Cadillac aracı kullanmış ve en son pembe renk Cadillac kullanıyormuş. Bendeki bu Cadillac aracı da kendi kuaförüne hediye etmiş. Kendisiyle yaptığımız uzun görüşmeler sonucunda 25 günde ABD'den getirdik.& ;

Artık ülkemizin bir aracı. Türkiyemize armağan olsun. Ülkemiz için bir mücevher kazandırdık. Ülkem için her şeyde bu araç kullanılabilir. Çünkü biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir. Araca 61 plaka almak istiyorum. Ayrıca arabayı oğluma bırakmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.





& ;Elvis'in ruhu bu araçta yaşayacak





Erbakan Malkoç ise "Ağabeyim gibi sevdiğim Volkan Bey'e benim doğum günü hediyemdir. Herkes sırada beklediği için bir proje için 5 ayımı ayırmam mümkün değil. Volkan Bey'in doğum gününe özellikle yetiştirip ona hediye etmek istedim. Aracı A'dan Z'ye her şeyi orijinaline sadık kalarak değiştirdik. Tamamen el işçiliğiyle Elvis'in ruhu yeniden bu araçta yaşayacak" dedi.