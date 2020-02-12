Haberler » Magazin » Volkan Konak'ın vasiyetini açıkladı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun - Magazin

Volkan Konak'ın vasiyetini açıkladı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne alan sanatçı Volkan Konak, vasiyetini açıkladı. Konak, "Beni toprağa gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi" dedi

12.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:43Volkan Konak'ın vasiyetini açıkladı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

Volkan Konak ilk olarak son günlerde yaşanan felaket olaylarına değinerek, "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diye konuştu.

'Beni gömmesinler'

Sonrasında sahnede duygularını paylaşan Konak, vasiyetini açıkladı. 52 yaşındaki sanatçı, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon'umun üstüne" ifadelerini kullandı.& ;

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Son olarak geçtiğimiz yıl hayata veda eden usta sanatçı Yıldız Kenter de yakılmak istemiş ancak vefat sonrası bu isteği yerine getirilmemişti.

2012 yılında hayatını kaybeden Meral Okay da bunu istemiş ancak o da gerçekleşmemişti.


Volkan Konak, Konak, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12.02.2020 15:44:37