Volkan Konak Kırklareli'de Sahne Alacak

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Ulu Önder Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 88. yılını Türk müziğinin sevilen ismi Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile kutlayacak.

Karadeniz müziğini evrensel ezgilerle sunarak Türkiye'de milyonların sevgisini kazanan aynı zamanda büyük önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yılmaz bir savunucusu olduğunu her zaman dile getiren Volkan Konak, en anlamlı bestelerini Kırklareli ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için seslendirecek.

Volkan Konak, 20 Aralık 2018 Perşembe günü saat 20:00'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sahne alacak.

Kaynak: Bültenler