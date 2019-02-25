25 Şubat 2019, 21:15
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Volkan, Skrtel ve Tolgay'dan Duyarlı Hareket

Volkan, Skrtel ve Tolgay

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini çıkarıp giydirdi.

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini çıkarıp giydirdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, tecrübeli savunmacı Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini verdiler. Abdullah Çevrim için saygı duruşunda durulduğu sırada önlerinde duran çocukların üşüdüğünü gören 3 futbolcu, üstlerinde bulunan eşofmanları çıkararak çocuklara giydirdi. - İSTANBUL Martin Skrtel, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


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