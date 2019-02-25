Volkan, Skrtel ve Tolgay'dan Duyarlı Hareket

Fenerbahçe
'nin yıldız isimleri Volkan Demirel
, Martin Skrtel
ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini çıkarıp giydirdi. Beşiktaş
ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, tecrübeli savunmacı Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini verdiler. Abdullah Çevrim için saygı duruşunda durulduğu sırada önlerinde duran çocukların üşüdüğünü gören 3 futbolcu, üstlerinde bulunan eşofmanları çıkararak çocuklara giydirdi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA