Volkan, toprak ve suyla yeniden hayata bağlandı

Volkan, toprak ve suyla yeniden hayata bağlandıMersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun her hafta sonu düzenlediği çocuklar toprak ve su ile buluşuyor etkinliği, 22 yaşındaki zihinsel engelli Volkan Bolat 'ın hayatında önemli dönüşümler sağladıEtkinliklerle şiddete eğilimi azalan Volkan, kendisini daha kolay ifade etmeye başladıMERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun her hafta sonu düzenlediği çocuklar toprak ve su ile buluşuyor etkinliği, 22 yaşındaki zihinsel engelli Volkan Bolat'ın hayatında önemli dönüşümler sağladı. Etkinliklerle şiddete eğilimi azalan Volkan, kendisini daha kolay ifade etmeye başladı. Etkinliğe katılan çocuklar bu hafta da masal anlatımı, yüz boyama, resim çizme, yapay şelale ile eğlence, trekking, su yürüyüşü, köpük dansı, küçük survivor parkuru, kano ve bardak oyunuyla doyasıya eğlenip, zihinsel ve fiziksel aktivitelere katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'in de katıldığı etkinliğe, ücretsiz servislerle ve sivil araçlarıyla gelen aileler, sağlanan imkandan memnun kalırken, düzenli olarak katılan aileler ise çocuklarındaki değişimi yakından gözlemledi. En başından bu yana etkinliklere babası Cumali Bolat, annesi Saniye Bolat ve kardeşleri Neriye ile Ali Samet Bolat ile katılan 22 yaşındaki zihinsel engelli Volkan Bolat'ın da mutluluğu gözlerinden okundu. Aile bireyleri, Volkan'ın etkinliklere katılmadan önce şiddete eğilimli olduğunu, ancak etkinliklere katıldıkça şiddete meylinin azalıp kendisini ifade edebilme gücünün arttığını söyledi. Meral Seçer ise Volkan'ın etkinliğin başladığı andan itibaren ailesi tarafından getirildiğini ve ilk zamanlarda evde şiddete meyilli bir yapısı olduğunu öğrendiklerini anlatarak, "Ailesini yoruyormuş. Burada toprakla, suyla, çocuklarla birlikte olmasının ona çok olumlu etkisinin olduğu, ailesi tarafından bildirildi. Her hafta sabahtan kalkıp, 'gidelim' diyormuş. Bu da bize, çocukların toprakla, suyla, doğayla ve sosyalleşmeyle birlikte hayatlarında çok şeyin değişebileceğini gösteriyor" dedi. Ailelerin de çocuklarındaki değişimi yakından gözlemlediğini belirten Seçer, "Özel çocuklarımız hakkında söyleyecek olursam, onların insanları görmesi, onlara dokunması, toprakla ve özellikle suyla enerjilerini boşaltması çok güzel bir olay. Aileleri de bunu zaten fark ettiklerini söylüyorlar. Bunun üzerinde çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum ve çocuklarımız için bu çalışmaları arttıracağız" ifadelerini kullandı. Çocuklar arasında bir ayrım yapmadan etkinliği planladıklarını söyleyen Seçer, çocukların küçük yaşta birbirlerini tanımalarının, 'engelli' veya 'özel' çocuk kavramının anlaşılmasının amaçlandığını belirterek, "Biz bunu burada yıkmak istiyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Engelliler için özel günler özeldir. Onunla ilgili etkinlikler yapılabilir. Ama onun dışında bizim tüm etkinliklerimizde birlikte olacaklar. Bunun tüm kentimizde yaygınlaşmasını istiyoruz ve bu konuda ciddi çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu da Volkan'da gözlemlediği değişimi anlatarak, "Volkan çok uzak duruyordu. Garip sesler çıkartıyordu. Ailesi de uzak duruyordu doğrusu. Şimdi bizden birisi oldu. Geliyor, kendi iletişimini kuruyor. Sarılıp öpüp, öyle gidiyor. Kardeşi var bir tane de adı Samet. Çok aktif. Bütün eğlencelere her hafta katılıyor. Samet'e 'eğer takdirname almazsan seni buraya almayacağız' diye şaka yaptık. Volkan, Samet'i sürekli derse gönderiyormuş şimdi. 'Hemen git ders çalış' diyormuş evde. Aile iletişimi daha sağlıklı olmuş. Daha güzel iletişimler kuruyormuş. Buraya gelmek istediğini ve istemediğini ifade ediyormuş. Yorulduğu zaman ifade ediyormuş. Ama aksi takdirde her Cumartesi buraya gelmeyi bekliyormuş. Güzel haberlerini alıyoruz" dedi. Ayrıca çocuklardan çok şey öğrendiklerini ifade eden Dokucu, "Biz tüm etkinliklerimizi bütün çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. O farkı biz görüyoruz. Çocuklarda öyle bir fark yok. Mesela 'sen kocamansın' diyor. 'Niye gelip yüzmüyorsun, korkuyorsun' diyor. Küçük, büyüğe, 'atla, yüz falan' diyor. Bir yargı koymuyor, öyle olduğu gibi kabul ediyor. Yargıyı koyan bizleriz. Onlar bunu bize öğretiyor. Biz zannediyorduk ki; çocuklar ayrışacaklar. Aslında ayrışmayı biz yapıyoruz, yetişkinler yapıyor. Çocuklarda hiç öyle bir ayrışma yok" diye konuştu. Volkan'la birlikte üç çocuğu bulunan baba Cumali Bolat, çocuğundaki değişim için tarif edilmez duygular içerisinde olduğunu söyledi. Bolat, "Böyle bir çocuk normal olsaydı, ileride çok büyük bir adam olabilirdi benim oğlan. Biz öyle tahmin ediyoruz. Cumartesi sabah olduğu zaman illa ki 'beni götüreceksiniz' diyor. Kendi kendini yırtıyor neredeyse, döşüne vura vura. 'Ben de gideceğim' diyor. Buraya geldiği zaman çocuk yavaş yavaş kendi elektriğini atıyor. Kanoya biniyor, survivora gidiyor. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz, bu etkinlikleri sunduğu için. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'na, Şerife Hasoğlu Dokucu'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinliği bize sağladığı için" dedi. Anne Saniye Bolat ise çocuğunun şiddete meyilli bir yapısı olduğunu ancak etkinliklere katıldıkça düzeldiğini söyleyerek, "Önceden biraz daha şiddete meyilliydi, buraya geldiğinden beri biraz daha düzeldi. Çok istekli olarak geliyor buraya. Ben de suya gireyim diyor, kanoya binmek istiyor. Etkinliklere katılmak istiyor. Buradaki kızlar onu çok seviyor. Burada çalışanlar çok seviyor. Geldiğinde hemen sarılıyorlar, öpüyorlar. Gelen çocuklar da aynı şekilde seviyorlar. Hiç engelli falan demiyorlar. Bazı yerlere gidiyoruz, mesela yadırgıyorlar" ifadelerini kullandı.