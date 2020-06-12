Volkanik Kurt Gölü fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi

İslahiye ilçesinde kışın yağışlar nedeniyle dolan, yazın seviyesi azalan volkanik "Kurt Gölü" doğal güzelliğiyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

12.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:32
İslahiye ilçesinde kışın yağışlar nedeniyle dolan, yazın seviyesi azalan volkanik "Kurt Gölü" doğal güzelliğiyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.
İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Yelliburun Mahallesi sınırlarında bulunan ve daha önce kuruyan Kurt Gölü, geçtiğimiz yıl yoğun yağışlarla dolarken bu yıl seviyesinin düşmesine rağmen volkanik taşlar, içinde açan yeşillikler ve doğal çevresi nedeniyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu kayaların arasında oluştuğu belirtilen Kurt Gölü'ne ilçeden birçok vatandaş bu güzelliği görmek için gelirken doğa fotoğrafçıları için de göl, uğrak yeri haline geldi.
Kovid-19 salgınında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde sıkılan ve kendilerini doğal ortama bırakmak isteyenler için de ziyaret yeri haline gelen göle gelen vatandaşlar buradan ilçeyi de görebiliyor. Volkanik Kurt Gölü fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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