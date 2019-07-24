Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti

Alman kamu yayıncılık kurumu ARD, Volkswagen'in (VW) kurmayı planladığı ve 1,3 milyar euroya mal olması beklenen yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldığını bildirdi.

ARD'nin Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, fabrikanın Manisa'da kurulması planlanırken, imzalar, Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayının ilk günlerinde atılacak. VW'nin hissedarları arasında bulunan Aşağı Saksonya eyaletinin de, bunu desteklediği haber veriliyor.

Uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden ve ülkemize uzun zamandan bu yana tek seferde yapılacak en büyük yatırım unvanını alabilecek VW yatırımı konusunda yeni bir iddia daha geldi.

İddianın sahibi, bu kez, Alman kamu yayıncılık kurumu ARD oldu. Gazetenin haberinde, şirketin Bulgaristan'da işgücü maliyetleri daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, Suudi Arabistan alternatifinin ise masadan tamamen kalktığı bildirildi.

40 BİN PASSAT BEKLENTİSİ

Haberde, Alman şirketin, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan vergilerin yüksekliği konusunu dile getirdiği kaydedilirken, bu konuda bir adım atılıp atılmayacağını beklediğini öne sürülüyor.

Nitekim ARD, Volkswagen'in Türkiye'de Passat modelini üretmek istediğini, bu araçtan Türkiye'de de yılda 40 bin adet satmayı öngördüğünü belirtiyor. Yeni fabrikada Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesinin planlandığı, yine aynı haberde yerini alıyor.

Şirketin Bulgaristan'da iş gücü maliyetleri daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçmesinde, Türkiye pazarının hacmi ve potansiyelinin rol kaydediliyor. Daha önce çıkan haberlerde de Türkiye'de kurulması planlanan fabrikanın yılda 300 bin adetlik kapasiteye sahip olacağı, Passat ve Skoda Superb modellerini üretileceği belirtilmişti. Bazı haberlerde de Seat Ateca ve Skoda Karoq modellerini üretileceği öne sürülmüştü.

SUUDİLER ÇOK BASTIRDI

ARD, daha önce de Volkswagen'in, özellikle Seat ve Skoda modellerine artan talep nedeniyle ekstra kapasite yaratmak için kurmayı planladığı yeni üretim tesisi için Suudi Arabistan yönetiminin de teklifte bulunduğunu yazmıştı.

ARD'nin gündeme getirdiği iddiaya göre petrol dışında üretim alternatifleri arayan ve topraklarında bir otomotiv yatırımı olmasını isteyen Suudi Arabistan, VW'nin planlarını duyduktan sonra girişimlerini yoğunlaştırdı.

Suudi Arabistan, VW'ye, en az 10 yıl süreyle ülkesinde üretilecek her bir araç için 1000 dolara kadar destek sunmayı önerdi. Bununla birlikte her yıl hükümet için 5 haneli rakamlarda araç alımı yapma garantisi de sunan Riyad, bina, arazi, altyapı, eğitim gibi konularda da destekler sağlamayı vaad etti. Ancak bu önerinin, VW'de karşılık bulmadığı öne sürülüyor. (Milliyet)