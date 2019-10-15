Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelediğini duyurdu. Volkswagen'in Türkiye'de 1 milyar euroyu aşkın yatırımla kuracağı fabrika ile 4 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.

Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın durumu tamamen değiştirdiği ve "Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı" görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

ŞİRKET KARARINDAN DÖNMEK İSTEMİYOR

Gazete, yeni fabrika için bir milyar euroyu aşkın yatırım planlayan şirketin, koşulların kestirilememesinden ve imaj kaybından çekindiği değerlendirmesinde bulundu. Şirket sözcüsü, Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, yeni fabrikanın yeri ile ilgili kararın nihai aşamada olduğunu belirterek 'durumu endişeyle izlediklerini' kaydetti.

Gazete, ekonomik açıdan Passat ve Superb modellerinin üretimi için Türkiye'de karar kılındığını ve şirketin bu karardan dönmek istemediğini de kaydetti.

Handelsblatt'a konuşan kaynaklar, dolayısıyla fabrika için yer seçiminde değişiklik beklemediklerini belirtti.

VOLKSWAGEN DE DOĞRULADI

Bu haberin ardından Volkswagen'in kendisi de Manisa yatırımının Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelendiğini doğruladı.