Volkswagen Almanya'da 7 Bin Kişiyi İşiten Çıkaracak

Kaynak: İHA

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, beş yıl içerisinde Almanya'da 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.Almanya merkezli otomotiv şirketi Volkswagen, 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tasarruf tedbirleri çerçevesinde Volkswagen'in üretim maliyetlerini azaltmak için model çeşitliliğini azaltacağı ve işten çıkartmalar yapılacağı belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılına kadar 5,9 milyar euro tasarruf yapılması planlandığı ifade edildi. İşten çıkarmaların en önemli unsurunun elektrikli otomobiller olduğu ifade edilerek, "Bir elektrikli otomobil, bir yanıcı araca göre yaklaşık yüzde 30 daha az iş gücüyle üretiliyor. Bundan dolayı da işler azalacağı gibi işçilerin azalması söz konusu olacaktır" denildi.Dünya genelinde 23 bin, Almanya'da 7 bin olmak üzere 30 bin çalışanının işine son vermeyi planlayan Volkswagen, elektrikli otomobiller için ise 9 bin bilgisayar uzmanına iş istihdamı sağlayacağını da duyurdu. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, yeni tasarruf çalışmalarıyla birlikte elektrikli modellere yönelme ve bunun için uzman çalışanlar için yatırım yapmak isteklerini belirtti. Diess, "Volkswagen önümüzdeki on yıl içinde 70 yeni elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor. 2030 yılına kadar 22 milyon elektrikli araba üretmeye hedefledik. Üretilen her on otomobilden dördü elektrikle çalışacak" diyerek yeni hedeflerini açıkladı. - FRANKFURT