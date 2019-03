Volkswagen Cenevre'ye 5 Model ile Katıldı

Atmosphere equipment line

CARMEDYA.COM - Volkswagen Cenevre Otomobil Fuarı 'na 5 yeni model ile damga vurdu.Volkswagen Cenevre Otomobil Fuarı'nda 5 yeni model ile sahnealdı. Fuarda, Passat 'ın 8. neslini ve sınırlı sayıda üretilecek Passat VariantR-Line Edition'ın yanı sıra, 421 PS gücü ile markanın en güçlü dizel SUV'siolacak Touareg V8 TDI'ı ve kompakt SUV modeli T- Roc 'un, yüksek performanslıversiyonu 'T-Roc R'ı ve elektrikli Buggy konsept modelini ilk kez tanıtıyor.Passat'ın 8'inci neslinin makyajlı versiyonuCenevre Otomobil Fuarı'nda makyajlı versiyonuyla ilk kezsergilenen Yeni Passat markanın en son yeniliklerine sahip bir model olarakdikkatleri çekiyor. Sedan ve station wagon olmak üzere 2 farklı gövde tipinesahip Passat, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkanı sağlayanasistan sistemi "Travel Assist" ile sunulan ve "KapasitifDireksiyona" sahip ilk Volkswagen modeli olacak. Kapasitif direksiyon,sürücünün direksiyona temasını tespit ederek, sürüş asistan sistemleri ileetkileşimli bir şekilde çalışıyor. Passat'ta sunulan bir diğer yeni özellikise, sürüş anında karşılaşılan engeller ve tehlikeli durumlardan kaçınmamanevralarını kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini artıran Acil Manevra Asistansistemi, "Emergency Steering Assist". Ek olarak, markanın Premium SUVsegmentinde yer alan Touareg modelinde ilk kez sunulmaya başlanan, LED Matrixteknolojisine sahip "IQ. Light" farlar, makyajlı Passat modelindebulunan yenilikçi aydınlatma teknoloji özelliği olarak dikkat çekiyor. 3. nesil"Bilgi ve Eğlence Sistemi" yeni Passat'la birlikte ilk kez sunuluyor.Mobil bağlantı arayüzü App Connect, Volkswagen'de ilk kez Apple CarPlay™ arayüzünü destekleyen telefonlar aracılığıyla Bluetooth üzerinden kablosuzentegrasyon imkanı sunuyor.Sportif özel seri: Passat Variant R-Line EditionVolkswagen'in standında ilk kez sergilediği bir başka modelise Passat Variant R-Line Edition oluyor. Sadece 2 bin adet üretilecek ve4MOTION çekiş teknolojisine sahip bu özel seri, 2.0 lt 240 PS (TDI) veya 2.0 lt272 PS ( TSI ) iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Fuarda ilk kez sergilenenbu model, yeni " Ay Taşı Grisi" renk seçeneğiyle her koşula uygunbenzersiz bir tasarıma sahip. Passat Variant 4MOTION R-Line Edition, siyahrenge sahip bagaj üstü spoyleri, tavan rayları ve yan ayna kapakları ile kontrastsağlıyor. Koyu LED arka stop lambaları ve parlak siyah 19 inç alüminyumalaşımlı " Pretoria " jantlar da aracın sportif ruhunu yansıtıyor.Volkswagen'in en güçlü SUV modeli Touareg V8 TDIVolkswagen, markanın en güçlü SUV modeli olacak Touareg V8TDI da fuarda tanıtıyor. Yeni 4,0 litrelik 8 silindirli yüksek teknolojiyesahip dizel motor, 421 PS gücü ile bu otomobili Volkswagen'in en güçlü SUVmodeli haline getiriyor. Turbo dizel motor, 900 NM maksimum torku ile normalyol koşullarında ya da arazide seyahat ederken etkileyici bir sürüş keyfisunuyor. 0'dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede çıkan Touareg V8 TDI, 250 km/smaksimum hıza ulaşabiliyor.Yüksek performanslı T-Roc RVolkswagen, kompakt boyutlara ve yenilikçi teknolojileresahip SUV modeli T-Roc'un, yüksek performanslı versiyonu 'T-Roc R"ı CenevreOtomobil Fuarı'nda sergiliyor. Her koşula uygun ve etkileyici bir tarza sahipolan T-Roc R, 2.0 lt 300 PS güce sahip motor ve 4MOTION çekiş sistemiyle birSUV modeli fonksiyonelliğini yüksek performans ile birleştiriyor. 0-100 km/shızlanmayı 4,9 sn gibi etkileyici bir sürede tamamlıyor ve 250 km/s hıza kadarulaşabiliyor. T-Roc R modeli iç ve dış tasarımında, R tasarım öğeleri iledikkat çekerken, dört adet egzoz çıkışı da modelin performansını yansıtıyor.Standart olarak sunulan 18 inç veya opsiyonel olarak tercih edilebilen 19 inçjantlar, T-Roc R modelinin sportif ruhunu yansıtan detaylardan biri. Siyah frenkaliperleri üzerindeki "R" logosu dikkat çeken bir başka detay.Herkoşula son derece uyumlu konseptiyle başarılı ve ilgi çekici bir model olanT-Roc, pazara sunulduğu günden bu yana dünya çapında 200 bin adetlik bir satışrakamına ulaşmayı da başardı.Efsanevi buggy elektrikli olarak geri döndüVolkswagen buggy efsanesini Cenevre'de elektirikli konseptmodel olarak hayata döndürdü. Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıyan vemodüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) sahip olan yeni konsept model, yeniplatformun çok yönlülükte ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Volkswagen'inbuggy konsepti, Kaliforniyalı atalarının izinden gidiyor. O tarihlerde Beetleşasisi temel alınmıştı, şimdiyse MEB platformu aynı esnekliği sağlıyor. MEB altyapısına sahip yeni araç, tam elektrikli platformun yalnızca seri üretimiyapılan modeller dışında da kullanılabileceğini gösteriyor. Klasik anlamda birbuggy aracın yeniden yorumu olan ve aslına sadık bir tasarıma sahip modelinsabit tavanı veya bildiğimiz anlamda kapıları bulunmuyor. Genel görünümde,büyük boyutta jantlar, off-road lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön planaçıkıyor.The post Volkswagen Cenevre'ye 5 model ile katıldı appeared first on Carmedya.