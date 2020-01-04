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Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti

Alman otomotiv devi Volkswagen, 'Vosvos' olarak bilinen ve bir döneme damga vuran modeli Beetle'a yayınladığı video ile veda etti. Vosvos meraklıları videoyu binlerce kez paylaştı.

04.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:19

Geçtiğimiz yaz aylarında açıklama yaparak 'Vosvos' olarak bilinen modelinin üretimini sonlandırdığını duyuran , yayınladığı videoyla bir döneme damgasını vuran ikonik modeli Beetle'a veda etti.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, 2019 yılının yaz aylarında bir açıklama yaparak en ikonik modellerinden olan Beetle'ın üretiminin tamamen durdurulduğunu açıklamıştı. YouTube üzerinden bir video yayınlayan şirket, bu videoyla Beetle'a veda etti. Tamamen animasyon olarak hazırlanan video, 'Vosvos' meraklıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.

HER ZAMAN YANINDA VURGUSU

Videoda, küçük bir çocuğun hayatına giren Beetle'ın aradan geçen seneler ile birlikte çocuğun her zaman yanında olması vurgulanıyor. Videonun sonunda ise ikonik modele veda edilerek, insanlar Beetle'ın arkasından el sallıyor. Beetle'ın gökyüzüne yükseldiği video, Volkswagen'in ilk elektrik motorlu aracı ID.3'ün tasarımının gösterilmesiyle sona eriyor.

Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti

Volkswagen, Beetle, Ekonomi, Güncel


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