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Volkswagen "egzoz manipülasyonu"nda tüketicilere kulak verdi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülerle anlaşmak için görüşmeler yapıldığını bildirdi.

02.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:00 Volkswagen
Alman otomobil üreticisi , egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülerle anlaşmak için görüşmeler yapıldığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Volkswagen ve Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV), olası bir anlaşmaya yönelik görüşmeler yapmak için mutabık kaldı." yorumunda bulunuldu.
Açıklamada, görüşmelerin ilk aşamada olduğu, anlaşma konusunda bir garanti olmadığı belirtilerek, her iki tarafın görüşmelerin gizli kalması konusunda görüş birliği sağladığı kaydedildi.
Ekim 2018'de Almanya'da Volkswagen şirketine, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açılmıştı.
Dava ile ilgili gelişmeler için internet sitesi kurulurken, yaklaşık 444 bin Alman sürücü davaya müdahil olmak için başvurmuştu.
ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılınının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.
Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Volkswagen, Güncel

Kaynak: AA

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