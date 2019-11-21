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Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da kurmayı planladığı fabrika hakkında konuşan Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Deiss, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelenen fabrika için kesin kararın yıl sonunda verileceğini duyurdu.

21.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:51

Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Deiss, Türkiye'ye kurulmasına karar verilen fakat Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği askeri harekatın ardından ertelenen otomobil fabrikası hakkındaki kararın yıl sonunda verileceğini açıkladı.

İKİ FARKLI BEKLENTİ VAR

Harekat öncesi şirketin 'da yıllık 300 bin üretim kapasiteli bir fabrika kurması planlanıyordu.

LinkedIn hesabında konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Diess, "Bir yandan Volkswagen'in siyaseten tarafsız olmasını, sadece ekonomik çıkarlara göre hareket etmesini isteyenler var. Diğer yanda da etik nedenlerle şirketin fabrikayı Türkiye dışında başka bir yere kurması yönünde beklenti var" dedi ve ekledi:

"Volkswagen kararını yıl sonuna erteledi. Bunu, Türkiye'de fabrika açmak ekonomik çıkarımıza olmasına rağmen yaptık. Türkiye büyük pazarı ve endüstri altyapısıyla bizim için çok elverişli bir üretim yeri. Fakat şirketler insan hakları ve uluslararası hukukun yalnızca hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu düşünürse, piyasa ekonomisi etik temelini yitirir."

"TÜRKİYE'DE FABRİKA AÇMAMIZ HALA MÜMKÜN"

Bu tür kararlarda bir denge kurmanın zor olduğunu vurgulayan Deiss, açıklamasını şöyle bitirdi:

"Türkiye'de fabrika açmamız hâlâ mümkün. Kesin olan tek bir şey var: Etik eylemler basit cevaplar anlamına gelmez. Bu hükümetler için de geçerli, bizler için de."

4 BİN KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLMESİ HESAPLANIYORDU

VW Türkiye'de Passat ve Skoda'nın Superb modellerini üretmeyi planlıyordu. Fabrikada 4 bin kişinin istihdam edileceği hesaplanıyordu.

Şirket Ekim başında Türkiye'de 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı bir şirket kurmuştu.

Bu, Türkiye'nin otomotiv sektöründe 22 yıl sonra ilk yeni yatırım olacaktı. Türkiye'de 1990 yılında Opel, 1994'te Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da Honda fabrika açmıştı.

Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek

Volkswagen, Manisa, Ekonomi, Güncel
BBC


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