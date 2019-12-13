Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Volkswagen'in (VW), Türkiye'de kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını en erken Şubat ayında vereceği duyuruldu.

Deutsche Welle'nin şirketin Wolfsburg'daki merkezinden kaynaklara dayandırdığı haberde, 'fabrikayla ilgili nihai değerlendirmenin en erken 2020'nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren gündeme geleceği' kaydedildi.

SURİYE HAREKATI NEDENİYLE ERTELEMİŞTİ

Şirketin Skoda Superb ve Passat modellerini üretmeyi planladığı fabrika ile ilgili kararının bu yıl Ekim ayında açıklanması bekleniyordu. Ancak şirket, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman siyaseti ve kamuoyunda yarattığı tartışmalar nedeniyle kararını ertelediğini açıklamıştı.

MANİSA YERİNE DOĞU AVRUPA GÜNDEMDE

Sürecin sonunda fabrikanın Manisa'da kurulması yönünde bir karar çıkmaması durumunda şirketin tamamen yeni bir fabrika arayışına girmekten ziyade mevcut fabrikalarından birinde genişlemeye gitmeyi düşündüğü, bu durumda Doğu Avrupa ülkelerindeki tesislere şans tanındığı belirtiliyor.

Sektör gözlemcileri son olarak bu bağlamda Bratislava'nın gündemde olduğunu kaydediyor.

Şirketin fabrika yeri arayışı sürecinde Türkiye'nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan'ın yanı sıra Romanya ve Yunanistan da fabrikaya ev sahipliği yapmak için talip olmuştu.

2022'DE ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYORDU

VW'nin ekim ayında kararını ertelemesinin ardından kararın yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyordu. Şirket, erteleme sürecinde de Türkiye ile görüşmelerde nihai aşamada oldukları yönünde açıklama yapmıştı.

Volkswagen, 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurmuş, şirketin Ticaret Siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu.