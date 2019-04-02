Volkswagen'in Efsane Modeli 45 Yaşında

O günlerde Volkswagen'deki hiç kimse efsanevi Beetle'ın halefi bu otomobilin dünyanın dört bir tarafında 35 milyondan fazla satacağını ve günümüzde de satmaya devam edeceğini tahmin etmiyordu. Matematiksel olarak ele alırsak, modelin 45 yıl önce üretime geçmesinden itibaren, kesintisiz her gün, her 41 saniyede dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi yeni bir Golf sipariş etti. Bu da yılda yaklaşık olarak 780 bin otomobil gibi bir ortalamaya denk geliyor.

Golf modelinin markanın kalbinde konumlandığını belirten Volkswagen Faaliyet Genel Müdürü Ralf Brandstätter, "Teknolojiye başka hiçbir otomobilin olmadığı kadar bağlı olan Golf, güvenlik teknolojisini ilk defa milyonlarca insan için maddi anlamda erişilebilir kıldı. Bu özelliği sayesinde bütün bir nesil üzerinde etki bıraktı. Golf, 7 nesildir Volkswagen'in marka olarak gelişerek dünyanın en önemli otomotiv üreticilerinden biri olmasına katkıda bulunmuştur" dedi.

Golf, küresel piyasada sınıflandırma kalıplarına meydan okuyan kompakt modellerden biri olarak Volkswagen markasının temel direklerinden biri olmayı sürdürecek. Golf son teknoloji sürüş destek sistemleri, güvenlik teknolojileri ve kullanıcı dostu Bilgi-Eğlence sistemleriyle otomotivin geleceğine yön veren itici bir güç olmaya devam edecek.

Golf, Türkiye'de 1998 yılından günümüze kadar 184 bin 315 adet satarak Volkswagen markasının Türkiye'de imajının güçlü olmasında en büyük etkiye sahip modellerin başında geliyor. Türkiye'de de son 6 senedir segmentinin en çok satan modeli olarak liderliği elinde bulunduruyor.

Golf I'in doğuşuna ilişkin önemli veriler:

29 Mart 1974: İlk Golf, montaj hattından çıktı.

8 Temmuz 1974: Golf, Volkswagen showroomlarında yerini aldı.

Kaynak: Bültenler