Volkswagen'in şirket yönetiminden Torbalı'ya yatırım yanıtı

Sık sık gündem olan Volkswagen 'in olası Türkiye yatırımı için şirket yönetiminden bir yanıt geldi. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun'un davet mektubuna yanıt veren şirketin Üretim ve Lojistik'ten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Tostmann, "Çeşitli alternatif lokasyonları, içsel ve dışsal teknik kriterleri ve stratejik bir bakış çerçevesi içinde incelemekteyiz. Karar alınır alınmaz teklifinize geri dönüş sağlayacağız" dedi.Otomotiv endüstrisinin en büyük markalarından biri olan Volkswagen, otomobillerini üretileceği yeni tesisi için Bulgaristan ile Türkiye arasında bir seçim yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Şirketin Türkiye'de yatırım yapacağının duyulmasının ardından ilk olarak Torbalı'daki Opel arazisi gündeme gelmiş, ardından Opel'den "arazi satılık değil" açıklaması yapılması üzerine gözler başka alanlara çevrilmişti. Gelişmeler üzerine yoğun bir lobi çalışması yapan bu dev yatırımın Torbalı'ya yapılması için harekete geçen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Volkswagen'e bir mektup yazdı.İşte Torbalı için yatırım yanıtıVW Markası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Tostmann'dan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun'un davet mektubuna yanıt geldi. Tostmann, Abdulvahap Olgun'a hitaben gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:"Mektubunuz ve kıymetli davetiniz için çok teşekkür ederim. Bizim için faydalı olduğunu düşündüğümüz bölgenizdeki yatırım olanakları ve bölgenizin durumuyla ilgili vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederiz. Lokasyon seçimimiz birçok aşamalardan geçerek gerçekleşmektedir. Makro ekonomik gelişmeler, pazar görüşleri, tedarikçi yapısı gibi göz önünde bulunduğumuz birçok etken bulunmaktadır. Şu an bulunduğumuz noktada çeşitli alternatif lokasyonları, içsel ve dışsal teknik kriterleriyle ve stratejik bir bakış çerçevesi içinde incelemekteyiz. Karar alınır alınmaz sizin teklifinize geri dönüş sağlayacağız.""VW'den gelen yanıt, lobi çalışmalarımızın bir sonucu oldu"Volkswagen Üretim ve Lojistik'ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Tostmann'dan gelen cevabi yazının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten TTO Başkanı Olgun da, "Torbalı'nın yatırımlar için sahip olduğu potansiyeli her fırsatta dile getiriyoruz. Bu katkıyı arttırmak hem de ilçemizin potansiyelini daha çok duyurmak için çalışıyoruz. Son olarak Opel, Torbalı'daki tesislerini Avrupa'daki stratejik yedek parça tedarik merkezi haline getirme kararı aldı. Yıllardır temennimiz, Opel'in Torbalı'da kalmasıydı. Geçtiğimiz hafta, davet yolladığımız uluslararası firmalardan Amerikan devi John Deere'nin Torbalı yatırımının müjdesini verdik. Şimdi de enerjimizi Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırımda Torbalı'yı seçmesi için kullanıyoruz. VW'den gelen yanıt, lobi çalışmalarımızın bir sonucu oldu. Öncelikli isteğimiz bu yatırımın Türkiye'ye yapılması. Ardından Torbalı'nın tercih edilmesi için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. dedi. - İZMİR