Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatına tepkilerin ardından Volkswagen'in sözcüsü dün nihai kararın ertelediğini söyledi. Kararın ertelenmesinin ardından Doğu Avrupa ülkeleri bu yatırımı kapma yarışına girişti. Yatırım için Türkiye'nin en büyük rakibi konumunda olan Bulgaristan'ın Volkswagen'e vereceği devlet teşvikini 135 milyon eurodan 250-260 milyon euroya çıkarmasının ardından bir hamle de Romanya'dan geldi.

"YENİDEN MÜZAKERE BAŞLATTIK"

Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, Volkswagen'in Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika yatırımını ertelemesinin ardından tekrardan görüşmelere başlamak için girişimde bulunduğunu söyledi. Romen ekonomi gazetesi Ziarul Financiar'a açıklamada bulunan Oprea, "Volkswagen Grubu ile yeniden müzakere başlattık" dedi.

ROMANYA'DA DACİA VE FORD'UN ÜRETİM TESİSLERİ VAR

Oprea güven oyu almayı başaramayan hükümetin dağılmasının ardından geçici olarak ticaret bakanı görevini yürütüyor. Romanya'da halihazırda Renault Grubu'na ait Dacia'nın ve Ford'un üretim tesisleri bulunuyor.