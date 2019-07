Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımına Başkan Yılmaz da talip oldu

MERSİN (İHA) – Dünya otomotiv devlerinden Volkswagen 'in Türkiye 'ye yatırım kararının ardından, firmasına bir davet de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'dan geldi.Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin, Volkswagen'in otomobil üretimi yatırımı için Mersin'i adres göstermelerini canı gönülden desteklediklerini belirtti. Yılmaz, "Sanayi üretim kalitesi ve limanın sağladığı lojistik avantajlarıyla bu yatırıma en hazır olan şehir Mersin'dir. Özellikle de Toroslar, bu yatırım için planlama bölgesi ilan edilirse ileri teknolojili yatırım hedefleyen bölgemiz için çok önemli bir adım atılmış olur" dedi.Toroslar'ın yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcılar için her türlü olanağa sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, arsa zenginliği yönünden Türkiye'deki sayılı ilçelerden biri olan Toroslar'ı yatırıma açmak istediklerini vurguladı. Yılmaz, "Mersin'de arsa değeri 5 yılda 25 kat artan başka hiçbir ilçe yok. Her sektörden yatırıma uygun geniş arazi varlığımız ve sanayi merkezlerine hızlı ulaşım ağımızın yanı sıra, genç ve dinamik işgücü potansiyelimiz göz önüne alındığında, Toroslar'ın otomobil fabrikası yatırımı için en doğru tercih olacağı ortadadır" diye konuştu.Şu anda birçok ilin bu yatırıma talip olduğunu, ancak Mersin'in otomotiv ana sanayiini besleyecek büyük bir yan sanayi gücüne sahip olduğunu aktaran Yılmaz, "Otomobil yatırımcılarımızı, bu önemli yatırımı nerede yapacaklarına karar vermeden önce bölgemizi ziyaret ederek, yatırım imkanlarını incelemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN