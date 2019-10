"Volkswagen'in yatırımı domino etkisi yaratacak"

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Alman KOBİ'lerden çok ciddi miktarda Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen firmalar olduğunu, bunların Alman medyası ve siyasetçilerinden etkilenerek biraz uzak durduklarını belirterek, " Volkswagen 'in yatırımı ve yeni dalgayla, rüzgarla birlikte bence bu değişecektir. Diğer Alman firmaları da Türkiye'ye yönelik özellikle otomotiv tarafında, domino etkisiyle, hareket başlatarak yer arayıp yatırım yapmaya başlayacaklardır." ifadelerini kullandı.Kanca, Volkswagen'in Türkiye yatırımı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yatırımın Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Volkswagen'in Türkiye'ye gelmesi aslında birkaç alanda önemli bir gösterge oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi otomotiv sektöründe Türkiye'ye son 20 yıldır sıfırdan yeni otomobil fabrikası yatırımı gelmemişti. Uzun bir aradan sonra ilk defa yeni bir marka yatırıma geliyor. Türkiye'ye uzun yıllardan beri gelmesini istediğimiz bir yatırım nihayet geliyor." değerlendirmesinde bulundu.Kanca, Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun Türkiye'de büyük bir yatırım yapmasının, bir defalık bir alım değil yıllara uzanan bir yatırım yapmasının, özellikle Almanya'da bugüne kadar Türkiye'ye biraz çekinceli ve mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye'ye yönelmeye mecbur bırakacağına dikkati çekti.TAYSAD Başkanı Kanca, "Küçük ve orta ölçekli firmalardan çok ciddi miktarda Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen firmalar vardı. Bunlar Alman medyası ve siyasetçilerinden etkilenerek biraz uzak duruyorlardı. Şimdi Volkswagen'in yatırımı ve yeni dalgayla, rüzgarla birlikte, bence bu değişecektir. Diğer Alman firmaları da Türkiye'ye yönelik özellikle otomotiv tarafında, domino etkisiyle, hareket başlatarak yer arayıp yatırım yapmaya başlayacaklardır. Bunun örneklerini görüyoruz. Derneğimize başvurup TAYSAD'dan bilgi almak isteyen Alman firmaları bulunuyor. Bu da Türk otomotiv sanayisi için önemli." ifadelerini kullandı."Türkiye'de yetişmiş insan kaynağı var"Genel ekonomi açısından bakıldığında otomotiv dışındaki birçok firmanın da Türkiye'de yatırım yapmayı düşüneceğini belirten Kanca, şunları söyledi:"Türkiye'nin son 2-3 yıllık yurt dışındaki algısı ülkemize yapılacak yatırımların önünü biraz kesmişti. Volkswagen bu duran yatırım arayışını bence harekete geçirerek, yeşil bir sinyal olarak, bütün yatırımcılara 'Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke, Türkiye'de ekonomiye güvenilir' mesajını verecek. Ayrıca Volkswagen gibi büyük bir şirket neden Türkiye'yi tercih ediyor sorusunun yanıtına da bakmak gerek. Bazılarının iddia ettiği gibi sadece Türkiye'yi teşvikler için tercih etmiyor. Çünkü teşvikler konusunda en az Türkiye kadar veya Türkiye'ye yakın imkanlar sunan başka ülkeler de var. Sadece ucuzluğa bakılsa Bulgaristan'daki işçilik Türkiye'den de ucuz sayılabilir.Türkiye aslında bir paket sunuyor kendilerine. Bu paketin içerisinde birçok şey var ve bunları Volkswagen başka bir ülkede bu şekilde bu kalitede bulamıyor. Bunlardan bir tanesi insandır. Türkiye'de yetişmiş ve yetkin insan gücü var. Bu insanlar otomotiv sektöründe uzun yıllardır tecrübeliler. Türkiye'de bu insanların çalıştığı otomotiv tedarikçileri var. Uzun yıllardan beri bu işi yapıyorlar. Türkiye'de otomotiv tedarikçilerinin yüksek kalite anlayışları var. Bunu da her sene Türkiye ihracatının şampiyonu olarak gösteriyorlar."Siyasi iktidarın iyi niyetli yaklaşımının yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekme konusunda önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Kanca, "Türkiye büyük bir pazar. Bakıldığında Volkswagen'in de önemli pazarlarından bir tanesi. Volkswagen'in diğer bir faydası Türkiye'de bütün bu imkanlardan faydalanarak daha düşük maliyetli, daha ucuz otomobiller üreterek rakiplerine karşı avantaj sağlayacak. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin menfaatine olan bir iş değil, Almanya ve Volkswagen'in de menfaatine olan çift taraflı kazan kazan ilişkisidir. Bu açıdan bence daha sürdürülebilir... Her iki ülke için de tarihsel dostluğunun bir devamını da gösteriyor, ilişkiler düzeliyor. Türkiye, tekrar Alman turistlerin hem rağbet ettiği ülke, Alman iş insanlarının da en çok iş yapmak istediği ülke konumuna geliyor." değerlendirmesinde bulundu.