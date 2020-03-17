Volkswagen, Korona virüsü nedeniyle üretimi askıya alıyor
Volkswagen (VW), birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alıyor.
17.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:11
Volkswagen (VW), birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alıyor.
Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde Korona virüsünün yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu. VW, ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor. VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta ara verdiğini söyledi.
Öte yandan, Volkswagen da İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı. - BERLİN
Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde Korona virüsünün yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu. VW, ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor. VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta ara verdiğini söyledi.
Öte yandan, Volkswagen da İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı. - BERLİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Volkswagen, Güncel
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