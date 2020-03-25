Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı

Volkswagen , koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için logosunu ayırdı. Otomobil devi, konuyla ilgili çeşitli görsel içerikler oluşturarak bu görselleri Instagram ve YouTube gibi platformlar üzerinden paylaştı.

HARFLERİ BİRBİRİNDEN AYIRDI

Volkswagen'in logosunda bir adet "W" bir adet de "V" harfi bulunuyor ve bu harfler üst üste yerleştiriliyor. Volkswagen, sosyal mesafenin önemini gösterebilmek için logosundaki iki harfi birbirinden ayırdı.

Otomobil devi, verdiği sosyal mesajlarda genellikle birlikteliğe değiniyor. Videonun sonlarına doğru da insanlar arasındaki mesafenin korunması gerektiği vurgulanıyor ve ardından da Volkswagen'in logosu yukarıda gördüğünüz hale bürünüyor.