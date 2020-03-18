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Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedbir amacıyla askıya almaya başladığını bildirdi.

18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 01:07

Volkswagen 'den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa 'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada iki hafta askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Bratislava (Slovakya), Pamplona (İspanya), Palmela (Portekiz) ile Almanya 'daki Wolfsburg, Emden, Dresden, Osnabrück, Zwickau fabrikaları ve Brunswick, Chemnitz, Hannover, Kassel, Salzgitter ve SITECH'deki komponent tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi.

19 MART'TA ÜRETİME ARA VERİLECEK

Almanya'daki fabrikalarda üretime 19 Mart Perşembe günü gece vardiyası sonrası ara verileceği bildirilen açıklamada, çalışanları korumak için toplantıların online yapılması, bütün ülkelere iş seyahatlerinin durdurulması gibi ilave önlemler de alındığı ifade edildi.

Volkswagen'in salgın nedeniyle üretimi büyük ölçüde durduran ilk büyük Alman şirketi olması dikkati çekti. Şirketin 28'i Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 72 üretim tesisi bulunuyor.

670 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Yaklaşık 275 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 670 bin kişiye istihdam sağlayan Volkswagen Grubu, geçen yıl 2018'e göre yüzde 7,1 artışla 252,6 milyar avro gelir elde ederken, faaliyet karını yüzde 22 yükselişle 17 milyar avroya çıkarmıştı.

Volkswagen'den 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, geçen yıl 10,97 milyon adet araç satıldığı, bu yıl da zor piyasa koşulları nedeniyle satış rakamlarının geçen yılla aynı seviyede kalmasının beklendiği ifade edilmişti.

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Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor

Kaynak: AA

Etiketler : Volkswagen, Almanya, Avrupa, Güncel

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