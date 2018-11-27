Volkswagen Tiguan'a Yeni Bir Versiyon Daha Geliyor

CARMEDYA.COM – Eğer R-Line tasarım paketi artık size yetmiyorsa marka sizin için daha özel bir versiyon ortaya çıkardı. Marka burada R-Line donanımın üzerine Black Linet
sarım detaylarını da ekledi.
İlk olarak modelde siyah ızgara detaylar dikkat çekiyor. Bu siyah kaplamalar, tampon içindeki ızgaralarda da kullanılmış. Hemen yan bölümde ise 19 inç alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. Bunlarda Black Line donanıma özel karartılmış. Devamında kapı çıtaları ve yan ayna kapağı da siyah kaplanmış. Pakette, yüzde 90'a kadar ışığı absorbe ettiği söylenen arka camlar bulunuyor.
İç mekanda da etkiler sürüyor
İç mekan için yükseltmeler R-Line deri ve çok işlevli spor direksiyon simidi. Paket dört dış renkle uyumlu. Bu renkler: Sedefli Etkisi Oryx Beyaz, Saf Beyaz, İndiyum Gri Metalik ve İnci Etkisi Derin Siyah. Bu paket Almanya
'da "Black-Line" R-Line tasarım paketi ile 3,365 € olarak fiyatlandırılmış.
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Tiguan'a yeni bir versiyon daha geliyor appeared first on Carmedya.
Linet,Volkswagen