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Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi

Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu iddialarına yanıt veren Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil" dedi.

17.10.2019 12:00

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

İDDİALARA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği ' Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.

"ŞU ANDA YATIRIMINI DURDURMUŞ DEĞİL"

Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuz görmüyorum" dedi.

Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi

Volkswagen, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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