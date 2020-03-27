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Volkswagen: Üretimi durdursak da haftalık 2 milyar avro sabit harcama yapıyoruz

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, bazı fabrikalarında üretimin durmasına rağmen halen haftalık 2 milyar avroluk yüksek sabit maliyetleri karşıladıklarını belirterek, koronavirüs salgını kontrol altına alınmazsa çalışan sayısını azaltmak...

27.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:26
Volkswagen: Üretimi durdursak da haftalık 2 milyar avro sabit harcama yapıyoruz
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen 'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, bazı fabrikalarında üretimin durmasına rağmen halen haftalık 2 milyar avroluk yüksek sabit maliyetleri karşıladıklarını belirterek, koronavirüs salgını kontrol altına alınmazsa çalışan sayısını azaltmak zorunda kalabileceklerini bildirdi.
ZDF kanalına koronavirüs salgınının ekonomik etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Diess, "Çin dışında satış veya gelir elde etmiyoruz." dedi.
Diess, şirket olarak haftada yaklaşık 2 milyar avroluk yüksek sabit maliyetleri karşılamak zorunda olduklarını kaydederek, söz konusu salgın kontrol altına alınmazsa çalışanları işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini belirtti.
Üretimi yeniden masaya yatırmaları gerektiğini belirten Diess, "Çin'de sahip olduğumuz disiplin henüz Alman fabrikalarımızda yok." ifadesini kullandı.
Diess, "Ancak Çin, Kore veya diğer Asya ülkeleri gibi sorunu kontrol altına alırsak, krizden iş kaybı olmadan çıkma şansımız olur. Çok keskin bir müdahale gerektiriyor." diye konuştu.
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 124 fabrikası ile üretim yapıyor. 28'i Almanya'da olmak üzere, şirketin 72 fabrikası Avrupa'da yer alıyor. Şirketin dünya çapında yaklaşık 671 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomobillere talepteki düşüşün ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorlukların bir sonucu olarak Almanya'daki fabrikalarında üretimi 20 Mart- 9 Nisan tarihleri arasında askıya aldığını açıklamıştı.
Devlet fonlarına ihtiyacımız yok
Öte yandan, Volkswagen Finans ve Mali İşler Müdürü Frank Witter, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in devlet fonlarını kullanmadan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele edeceğini bildirdi.
Alman Boersen-Zeitung gazetesine açıklamada bulunan Witter, krizde devlet yardımı kullanımı konusunda, "Bugünün bakış açısıyla devlet yardımına ihtiyacımız yok." dedi.
Witter, bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) kısa vadeli borç alımlarını hızlandırması çağrısı yaparak, "Para akışı üzerinde çok baskı var. Farklı çeşitlendirilmiş fon kaynaklarımız mevcut, ancak hepsi eskiden olduğu gibi likit değil." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Volkswagen, CEO, Güncel

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