Volkswagen ve Ford'dan Pickup İçin Ortaklık Anlaşması

– Almanya
merkezli Volkswagen
AG ve ABD
merkezli Ford Motor
Co yeni bir pickup kamyoneti modeli üzerinde çalışmak üzere ortaklık anlaşması imzaladı.
Volkswagen ticari araçlar yetkilisi Thomas Sedran, ABD'li ve Almanya'lı araba üreticileri arasındaki işbirliğinin sürücüsüz araçlar ve mobilite hizmetlerini de kapsayabileceğini söyledi ve ekledi:
"Ford'un otonom araçlar departmanı Argo'dan hisse satın alma konusunda yapıcı görüşmeler yapıyoruz."
Medyada Şubat ayında yer alan haberlerde, Volkswagen'in Ford'un sürücüsüz araç departmanına 1.7 milyar dolar değerindeyatırım yapmayı değerlendirdiği belirtilmişti. - İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ford, Volkswagen, Ekonomi
Kaynak: DHA