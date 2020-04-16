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Volvo'lara Maksimum Hız Sınırı! Daha Düşük Hız Limitleri Geldi

Otomobil güvenliği söz konusu olduğunda akıllara ilk gelen markalardan biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını daha da düşürmek amacıyla yeni araçlarına daha düşük hız limitleri getiriyor.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Volvo'lara Maksimum Hız Sınırı! Daha Düşük Hız Limitleri Geldi
Otomobil güvenliği söz konusu olduğunda akıllara ilk gelen markalardan biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo , trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını daha da düşürmek amacıyla yeni araçlarına daha düşük hız limitleri getiriyor.

Maksimum Hız 180 Km/s Olacak

Markanın Vision 2020 olarak adlandırdığı vizyonu çerçevesinde başlatılan yeni uygulamayla, Volvo'nun tüm yeni araçlarının maksimum hızlarının elektronik olarak 180 km/s ile sınırlandırılacağı belirtiliyor. Volvo'nun BMW ve Audi gibi Alman rakiplerinde ise bu değerin 250 km/s civarlarında olduğu görülüyor.

Volvo, araçlarının maksimum hızlarını elektronik olarak kısıtlamaya ek olarak iki farklı sistem daha planlıyor. Bunlardan birisi smart speed control yani 'akıllı hız kontrolü' olarak adlandırılıyor ve aracın maksimum hız değerini gidilen yolun durumuna göre belirliyor. İkinci sistem ise hastane ve okul gibi bölgelerde aracın o bölgede devlet tarafından belirlenmiş hız sınırlarını aşmasını engelliyor ve bu sistem de geofencing olarak adlandırılıyor.

Aşırı Hız En Büyük Tehlike

Volvo'nun bir süredir planladığı 'maksimum hız sınırı' uygulamasını hayata geçirmesinin sebebi ise, günümüzün sürücü asistanı teknolojilerininin yüksek hızlardaki ölüm ve yaralanmaları engellemede yetersiz kaldığını düşünmesi. Bu konuda ABD'den bir örnek veren Volvo, ülkede 2017'de yaşanan tüm ölümlü trafik kazalarının %25'inin aşırı hız yüzünden gerçekleştiğini belirtiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, "Otomobil üreticileri, sürüş sırasında hatalı veya eksik davranan sürücülere ne kadar müdahale etmeliler? sorusunun cevabına aslında biz de tam olarak karar verebilmiş değiliz. Müdahale edilmesini planladığımız durumlara ise aşırı hız yapılması, dikkat dağınıklığının tespit edilmesi gibi durumları örnek verebiliriz. Az önceki sorumuza kesin bir cevap bulmak için çalışıyoruz ve bu konularda da öncü olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Maksimum, Volvo, Teknoloji
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