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Volvo Rekor Sayıda Aracını Geri Çağırıyor

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, dünyanın en güvenilir otomobil üreticisi listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Şirket, otonom acil f

20.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:33
Volvo Rekor Sayıda Aracını Geri Çağırıyor
İsveçli otomobil üreticisi Volvo , dünyanın en güvenilir otomobil üreticisi listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Şirket, otonom acil fren sisteminde bulunan arıza nedeniyle 730 bin aracını geri çağırıyor.

Otonom acil fren sistemi, sürüş halindeyken karşınıza çıkan bir engele tepki vermemeniz durumunda önce sesli olarak uyarıda bulunuyor, sonrasında hala bir tepki verilmezse otomatik olarak fren yapıyor.

Geçtiğimiz yıl, XC60 model aracında yaptığı testte, otonom acil fren sisteminde (AEB) bir arıza tespit eden Volvo, AEB sisteminin devreye girmediğini gördü. Yetkililer, Ocak 2019'dan sonra üretilen tüm modellerde aynı sorunun olduğunu tespit ettiklerini, bu nedenle kullanıcılarından araçlarını geri getirmelerini istediklerini açıkladı. Araçlar, Göteburg'da bulunan merkezde toplanıyor.

Hangi Modeller Geri Çağrılıyor?

Volvo, S60, S90, V60, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60 ve XC90 model araç sahiplerinin, araçlarını geri getirmeleri gerektiği belirtiliyor. Geri çağrılan modellerin, Mart 2020 tarihinden önce üretildiği ve AEB sistemine sahip olduğu açıklandı.

İsveçli otomobil üreticisi, arıza tespit edilen araçları ücretsiz onaracağını ve araç sahiplerine gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını söylüyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Volvo, Araç, Teknoloji

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