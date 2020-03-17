Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek
Avrupa Birliği ülkelerine dış sınırlardan girişlerin geçici olarak kapatılmasını öneren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Avrupa Birliği'nin önceliklerini sıraladı
17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:34
Avrupa Birliği ülkelerine dış sınırlardan girişlerin geçici olarak kapatılmasını öneren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Avrupa Birliği'nin önceliklerini sıraladı. Von der Leyen önceliğin AB vatandaşlarının evlerine dönebilmesi, sağlık ekipmanlarının sağlanması, dış sınırlara yönelik kuralların karara bağlanması ve ekonomik önlemlerin alınması olduğunu ifade etti.
G7 ve Euro Bölgesi gücünü birleştiriyor
G7 ve Euro Bölgesi'nde bulunan ülkeler dün koronavirüsü yenmek için güçlerini birleştirme konusunda anlaştı. Almanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere aşı geliştirme konusunda bilgi paylaşımında bulmayı taahhüt etti. Bu ülkeler çalışanları, şirketleri ve ekonomiyi destelemek amacıyla birlikte hareket edecek.
G7 ve Euro Bölgesi gücünü birleştiriyor
G7 ve Euro Bölgesi'nde bulunan ülkeler dün koronavirüsü yenmek için güçlerini birleştirme konusunda anlaştı. Almanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere aşı geliştirme konusunda bilgi paylaşımında bulmayı taahhüt etti. Bu ülkeler çalışanları, şirketleri ve ekonomiyi destelemek amacıyla birlikte hareket edecek.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dünya
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