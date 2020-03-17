Menü
Haberler ›› Dünya ››Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek - Haberler

Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek

Avrupa Birliği ülkelerine dış sınırlardan girişlerin geçici olarak kapatılmasını öneren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Avrupa Birliği'nin önceliklerini sıraladı

17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:34
Von der Leyen: Önceliğimiz AB vatandaşlarını evlerine getirmek
Avrupa Birliği ülkelerine dış sınırlardan girişlerin geçici olarak kapatılmasını öneren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Avrupa Birliği'nin önceliklerini sıraladı. Von der Leyen önceliğin AB vatandaşlarının evlerine dönebilmesi, sağlık ekipmanlarının sağlanması, dış sınırlara yönelik kuralların karara bağlanması ve ekonomik önlemlerin alınması olduğunu ifade etti.













G7 ve Euro Bölgesi gücünü birleştiriyor

G7 ve Euro Bölgesi'nde bulunan ülkeler dün koronavirüsü yenmek için güçlerini birleştirme konusunda anlaştı. Almanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere aşı geliştirme konusunda bilgi paylaşımında bulmayı taahhüt etti. Bu ülkeler çalışanları, şirketleri ve ekonomiyi destelemek amacıyla birlikte hareket edecek.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Haberler
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu