Vosvos Çiçek Açtı

30 Kasım 2018 Cuma 15:18



30 Kasım 2018 Cuma 15:18

Efeler Orta Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşla işbirliğine giderek ortaya çıkardığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.10 yıldır, halk arasında "vosvos" olarak bilinen araçların tamiri ve bakımıyla uğraşan İhsan Metinkale'nin çöpe atmak istemediği eskimiş araç, Büyükşehir Belediyesi'nin Metinkale'yle yaptığı ortak çalışmayla çiçek bahçesine döndürüldü.Kendisine geldiğinde kullanılamayacak durumda olan aracı satın aldığını belirten Metinkale, aracın üzerindeki çalışan parçaları çıkardıklarını söyledi. Hurdaya çıkan aracı Ahmet Emin Arkayın Parkı'nda değerlendirmek için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ifade eden Metinkale "Başka bir belediye olsa projemizle ilgilenmezlerdi. Fakat Aydın Büyükşehir Belediyesi sunduğumuz projeyi onaylayıp hemen çalışmaya başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kısa zamanda çevre düzenlemesini yapıldı ve boyanması için gerekli malzemeler tedarik edildi. İlk boyamasını biz yaptık, aracın üzerine çizilen desenler için de büyükşehirden başka bir ekip geldi" diye konuştu.Parka konularak çiçeklendirilen aracın mahalleye renk kattığını belirten Metinkale, yapılan çalışma için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti."Mahallemize farklı bir hava kattı"Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ı ve mahallelerini güzelleştirmek için birçok başarılı işe imza attığını söyleyen Orta Mahalle Muhtarı Mustafa Nuri Fırtına ise "Ne zaman bir isteğimiz olsa Büyükşehir Belediyesi taleplerimizi hemen yerine getiriyor, mahallemizin eksiklerini gideriyor. Ahmet Emin Arkayın Parkı'na yapılan bu çalışma mahallemizi farklı bir hava kattı. Bunun yanında parklarımız düzenleniyor, basketbol sahalarımız yapıldı. ASKİ'den bir isteğimiz olduğunda hemen yerine getiriliyor. Mahallemize yapılan bütün işler için Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN