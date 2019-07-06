06.07.2019 17:04
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Vosvos tutkunları Bolu'da buluştu

Vosvos tutkunları Bolu

Bolu'da bu yıl ilki düzenlenen "Vosvos Şenliği"ne katılan aracın tutkunları, Gölköy Sulama Göleti çevresinde bulunan mesire alanında toplanarak kamp kurdu.

Bolu'da bu yıl ilki düzenlenen "Vosvos Şenliği"ne katılan aracın tutkunları, Gölköy Sulama Göleti çevresinde bulunan mesire alanında toplanarak kamp kurdu.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150 vosvos tutkunu, Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile Bolu Vosvos Sevenler Derneğince Gölköy'de düzenlenen etkinliğe katıldı.
Rengarenk ve birbirinden güzel araçlarını kendileri için hazırlanan alanlara park ederek çadır kuran araç kullanıcıları hem doyasıya vakit geçirdi hem de bölgeye gelen diğer vosvosları inceleme fırsatı buldu.
Şenliğe katılanlar araçlarıyla Gölköy Göleti çevresiyle kent merkezinde araç konvoyu yaptı.
Etkinlikler kapsamında bu akşam canlı müzik eşliğinde eğlenecek olan vosvos tutkunları, yarın ise lösemili çocukları araçları ile göl çevresinde gezdirecek.
Bolu Vosvos Sevenler Derneği Başkanı İsmail Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Bolu'da ilk defa düzenlendiğini ifade ederek, "Ama son olmayacak. Bundan sonraki yıllarda daha güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şu an için yaklaşık 65-70 aracımız ve en az 150 kişi var. Amacımız kardeşlik ve barış. Bu şekilde de devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Türkiye, Gölköy, Bolu, Kültür Sanat

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