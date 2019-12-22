Haberler » Güncel » Vosvos tutkunları şiddet gören kadınların adını araçlarında yaşatacak - Haber

Vosvos tutkunları şiddet gören kadınların adını araçlarında yaşatacak

Antalya'daki "vosvos" tutkunları, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla "Kadınlar baş tacımız" etkinliğinde bir araya geldi.

22.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:48 Vosvos tutkunları şiddet gören kadınların adını araçlarında yaşatacak
'daki "vosvos" tutkunları, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla "Kadınlar baş tacımız" etkinliğinde bir araya geldi.
ilçesindeki bir kafede buluşan Antalya Vosvos Ailesi (Vos07) Kulübü üyeleri, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları ve hikayelerinin yer aldığı bilgi notlarını araçlarına astı.
Vos07 Kulübü Başkanı Erdal Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle, kadına yönelik şiddet konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi.
Her canlının yaşama hakkı olduğunu belirten Ateş, "Bu farkındalık projemizle ses getirmek istiyoruz. Slogan olarak da 'Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır' diyoruz. Vos07 ailesi olarak, şiddet gören ve öldürülen kadınların anısına araçlarımıza kadınların isimlerini ve fotoğraflarını yapıştırarak, bir yıl boyunca onları yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Ateş, şiddet gören ve öldürülen kadınları her etkinlikte temsil edeceklerini dile getirerek, "Etkinlikte, terör saldırısında şehit edilen öğretmenlerimize ve şiddet gören kadınlara yer vermeye gayret gösterdik. Kadınlar bizim baş tacımız. Hepimizi bir anne yetiştirdi. Umarım, sosyal duyarlılık anlamında bir fark yaratırız." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe çocuklarıyla katılan bazı aileler de araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02   Eskişehir-kiralık villaya kaçak sigara ve tütün operasyonu - Haber
15:01   Sancaktepe'de ormanlık alandaki yangın - Haber
15:00   ORMANLIK ALANDAKİ KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Haber
14:59   ODTÜ'de şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı - Haber
14:55   İhtiyaç sahipleri DİDER ile ısınacak - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
22.12.2019 15:03:17