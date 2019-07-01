'Vosvos' tutkunları Ünye'de

'da geleneksel hale gelen 15. Vosvos Festivali'den start aldı.'nin dört bir köşesinden Ordu'da gerçekleşecek Vosvos Festivali için gelenler Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'nda bir araya geldi. Çınarsuyu'nda çadırlarını kuran Vosvos severler burada kendi aralarında voleybol, futbol ve tavla turnuvaları düzenleyecek, halat çekme, yumurta taşıma, yoğurt yeme, çuval yarışı, mendil kapma gibi çocukluk dönemlerinden kalan oyunlar oynayacak. Ekip, üç günün sonunda ilçeden ayrılacaklar.En yaşlı Vosvosçu Altan dedeDüzenlenen etkinliğin en yaşlı ismi ise 85 aşındaki Altan Şeref oldu. Şeref, "26 yıldır düzenlenen Vosvos şenliklerine katıldığım gibi şenlik olmasa da yaylalara tek başıma giderim bir hafta kadar bir süreyle oralarda yatarım. 1993 yılında başlayan Vosvos tutkum halen devam ediyor. Bu etkinlik bazen imkan olmadığı zamanlarda erteleniyordu. Benim mesleğim zaten şoförlüktü. Emekli olduktan sonra kendim de arabayı tamir edebiliyordum. Tabii, bu zaman içinde de özel işlerim için arabamı kullanıyordum" dedi.Babadan kalan Vosvos tutkusunun olduğunu ifade eden Dilanur Boztepe ise, "Biz aslında Vosvos'a gönül vermiş insanlarız. Bizim bu tutkumuz babamızla başladı. Babam bizden habersiz bir Vosvos sürprizi yapıyor. Sonrasında bizler bırakamadık. Ordu'da ikinci bayan şoför ben oldum. Tabii, bu durumda trafikte bizleri gördüklerinde yol veriyorlar. Bu kesinlikle bir araba değil başka bir tutku olduğunu söyleyebilirim. Bu nostaljiyi yaşamak çok değişik bir şey" şeklinde konuştu.Samsun'dan Ünye'ye gelerek etkinliğe katılan Köksal Bankoğlu da, "Bizler bir karavanımız ve tosbağamızla beraber sürekli etkinliklere gelmeye çalışıyoruz. Ordu bizler için bir kardeş şehir ve elimizden ne gelirse desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Bizler Samsun'dan gelerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ordu'yu tanıtma kapsamında desteklerimizi veriyoruz. Ne kadar Samsunlu olsak bile Karadeniz'in incisi olarak Ordu'yu benimsedik" ifadelerini kullandı.Vosvos şenliğini düzenleyen emekli öğretmen Şükrü Odabaşı ise, "2009 yılında derneğin başına geldiğim günden itibaren bir çok başarılara imza attık. Tabii, bugün buradaki katılımın çok daha fazlasını elde etmek de mümkün ancak Büyükşehir Belediyesinin bir desteği olmadan zaten böyle bir etkinlik yapamıyoruz. Bugün Ünye'deki etkinliğimize İstanbul,, Adana, Ankara, Tokat ve birçok sayabileceğimiz şehirlerimizden insanlarımız geliyor" açıklamasında bulundu. - ORDU