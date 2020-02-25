VPS ile VPN arasındaki farklar

İnternet kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı ve isim benzerliği nedeniyle bir çok kez karıştırılan 'VPN ve VPS iki önemli hizmet nedir ve ne işe yarar?' sorusunu konunun uzmanlarından hizhosting.com sitesinin Genel Müdürü Caner Çakı cevaplandırdı.



İnternet sitesi kullanımında bir çok kez adı geçen VPS ve VPN terimleri sık sık kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kısaltmalara bakıldığında birbirlerine çok benzer gibi görünse de ikiside farklı görevi ve amacı bulunan hizmetlerdir. Konunun uzmanlarından hizhosting.com sitesinin genel müdürü Caner Çakı, her iki hizmet hakkında bilgiler vererek "VPS bir barındırma hizmetidir. VPN ise interneti kullanırken anonim kalmanıza imkan tanıyan bir hizmettir. Bunlar çok farklı hizmetler olmasına rağmen sıklıkla karıştırılır ve internet dünyasına yeni adım atan birisi için çok kafa karıştırıcı olabilir.



Genel itibari ile iki hizmete baktığımızda VPS web sitenizi sanal bir sunucu ortamında barındırmanıza imkan sunan bir hizmettir. VPN ise internette daha güvenli bir şekilde gezmenize yardımcı olan bir araç olduğunu söyleyebiliriz VPS ile VPN tek ortak noktası ise hizmetlerin her birinin sanallaştırmasıdır" ifadelerini kullandı.



"Sunucu üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için bir VPS hosting kullanın"



Büyük ve yüksek trafikli web sitesi için VPS hosting hizmetinin kullanılması gerektiğini hayırlatan Çakı, "İnternette daha güvenli bir biçimde gezmek istiyorsanız da verilerinizin şifrelenmesi için VPN yazılımını kullanmalısınız. Özellikle veri güvenliği ile ilgili endişe içerisinde iseniz VPN kullanmak çözüm olacaktır. İnternete bağlı olduğunuz süre boyunca bir VPN kullanabilirsiniz. Arka planda çalıştığından ötürü mevcut çevrim içi faaliyetleriniz bu durumdan etkilenmez ancak bağlantınıza ve kullandığınız VPN yazılımına bağlı olarak internet hızınızda yavaşlama görebilirsiniz. Coğrafi kısıtlamaları atlamak, güvenli bir bağlantıya sahip olmak, internette anonim kalmak veyahut güvenli olmayan bir (herkese açık) Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzda bir VPN kullanmanız gerekecektir. VPS'de ise, tamamen özel bir sunucuya sahip olmak istemeyen lakin paylaşılan barındırma hizmeti de kullanamayan kullanıcılar için uygun bir hizmettir. İnternet sitenizin hız ve performansının artmasını istediğinizde, sunucu üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için bir VPS hosting kullanmanız faydalı olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA