VR ile eğitimimizi özgürleştirin

Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden biri olan Crytek iş birliği ile hayata geçirilen ve dünyadaki ilk VR First Laboratuvarı olma özelliğini taşıyan laboratuvarı, kuruluşundan beri hem öğrencilere hem de girişimcilere sanal gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışma fırsatı sunuyor. Sektörün ve komünitenin buluşma noktası olan VR First BAU, geleceğin mesleği olan bu alanda tasarlama ve üretme fırsatı sunuyor. Tasarımcılara, eğitimcilere ve geliştiricilere sanal gerçekliğin kapılarını açan laboratuvar, aynı zamanda sektör ile hayalleri bir araya getirerek fikirleri iş olanaklarına dönüştürüyor. Öğrenciler, geliştirdikleri projeleri iş haline getirebilmektedir.

Ulusal ve uluslararası profosyenellerden eğitimler

2020 yılında 30 milyar dolarlık Pazar büyüklüğüne ulaşacak sanal gerçeklik teknolojisine adım atmak için benzersiz bir imkan sunan laboratuvar sayesinde, fikirler ve hayaller özgürce gerçeğe dönüşecek ortam ve teknoloji ile buluşuyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen uzman ve profosyonellerin de desteği ile oyun, eğitim, eğlence ve sağlık gibi pek çok alanda projelerin tasarlandığı laboratuvarda öğrenciler ve geliştiriciler birlikte kurguluyor, tasarlıyor ve üretiyor.

VR ile hayallerinizi gerçekleştirin

Bahçeşehir University Game Lab (BUG) Oyun Laboratuvarı çatısı altında kurulan laboratuvar, aynı zamanda Dijital Oyun Tasarımı Lisans ve Oyun Tasarımı Yüksek Lisans programı öğrencilerinin de kendi proje ve fikirlerini gerçekleştirmesi için onları sektördeki geliştirici ve araştırmacılarla buluşturuyor.

BAU Galata Kampüsü'nde yer alan VR First BAU Laboratuvarında öğrenciler ve profosyeneller, önümüzdeki 10 yıla damga vurması beklenen VR teknolojisini kullanarak, AMD, Logitech, HTC, Oculus ve MSI gibi büyük firmaların desteği ile son teknoloji donanım ve VR ekipmanları eşliğinde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Öte yandan, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmayan Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim alma hakkı kazanmak isteyen herkesi 16 Temmuz -29 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Kampüsünde, bölümlere ilişkin kurulan stantlarda bilgilendirmeyi bekliyor.