Vtb'den Gtb'ye Ziyaret

Kaynak: AA

Van Ticaret Borsası (VTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan VTB heyeti, iki şehir arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunarak, GTB projeleri hakkında bilgiler aldı.VTB üyelerini Gaziantep'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Akıncı, borsalar arası ikili iş birliğinin geliştirilmesinin şehir ekonomileri ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağladığını ifade etti.GTB tarafından sürdürülen projeler hakkında bilgiler veren Akıncı, et borsası, hububat emtia merkezi, Antep fıstığı lisanslı depoculuk ve Antep fıstığı pilot işleme tesisi gibi Türkiye'de sektörlerinde bir ilk oluşturacak projeleri en kısa süre içerisinde hizmete kazandırmayı planladıklarını ifade etti.Akıncı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği sürdürülen et borsası projesinde, inşaat çalışmalarında artık sona gelindiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük ve modern Et Borsasını şehrimize kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde kurulan Et Borsası ve Et Halini bu yıl içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Soğuk hava depoları, laboratuvar, soğuk zincir koridorları ve monoray sistemleriyle teknolojik tüm altyapısı düşünülen Et Borsası, sadece Gaziantep'e değil, tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimize hitap edebilecek şekilde dizayn edildi." ifadelerini kullandı.Temeli geçen haftalarda atılan Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisini de hasat sezonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Akıncı, "Özelde şehrimize, genelde ise tüm bölge illerimize hizmet sunacak global projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda komşu ve bölge illerimizdeki oda ve borsalarımızla her zaman ortak proje ve iş birliği çalışmalarına açık olduğumuzu belirtmek isterim." açıklamasında bulundu.VTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de tarım, sanayi ve ticarette Türkiye'nin örnek şehirleri arasında yer alan Gaziantep'e çeşitli incelemelerde bulunmak ve GTB'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak için geldiklerini ifade etti.Van'ın özellikle tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Süer, bu potansiyeli daha etkin hale getirmek istediklerini kaydetti.