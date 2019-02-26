Vucic Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Kaynak: AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı göndererek, doğum gününü kutladı.Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sırp liderin, gönderdiği tebrik mesajı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65'inci yaş gününü kutladığı belirtilirken, Vucic'in mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladığı aktarıldı.Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi temennisinde bulunan Aleksandar Vucic, mesajında şunları kaydetti:"Bu vesileyle sadece kendi ülkenizin vatandaşları tarafından değil, sınırlarınız dışındaki birçok insan tarafından da saygı duyulan çalışmalarınız için saygılarımı sunmak istiyorum. Sizi tekrar Sırbistan'da ağırlamaktan ve diplomatik ilişkilerimizin 140'ıncı yılını birlikte kutlamaktan onur duyarım."