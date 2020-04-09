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Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Duygu Özaslan, sosyal medyada hızla yayılan vücuda yastık bağlama akımına uydu.

09.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:29

Yıllardır YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adını duyuran Duygu Özaslan, Quarantine Pillow Challenge akımına uyarak vücuduna yastık sararak poz verdi.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAF ÇEKTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evlerie kapanan ünlü isimler sosyal medyada yeni akım başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcı bir yastığı beline kemerle bağlayarak poz verdi. Kısa sürede herkes katıldığı akıma son olarak YouTuber Duygu Özaslan da dahil oldu. Beyaz bir yastığı beline bağlayarak yarı çıplak poz veren Özaslan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Beni artık ciddiye almayı bırakın" notunu yazdı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ise Özaslan'ın fotoğrafına alev emojisi koyarak beğendiğini belli etti.

Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi

TÜRK ÜNLÜLER DE AKIMA DAHİL OLDU

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da Instagram'da kısa sürede yayılan akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Enis Arıkan, Dila Tarkan, Eda Taşpınar ve Yeşim Erçetin gibi ünlü isimler de bu akıma uyarak yastıklarıyla poz vermişti. Şarkıcı Ebru Polat ise akıma farklı bir soluk katarak vücuduna battaniye sararak poz vermişti.

Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Etiketler: Instagram, Makyaj, Magazin

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Yorumlar (15)
...:sadece yastık mı var
Cevap Yaz 0 0
DRBASSOON:Bütün yorumlar da : Allah sizi şöyle yapsın, yok efendim fenomen olmak için herşeyi yaparlar heryerlerini gösterirler yok efendim akımınız batsın... SİYÂSİ, EKONOMİK, TOPLUMSAL HABERLERİN HİÇBİRİNDE BU KADAR YORUM YOK.... ???? DEMEK Kİ NE İMİŞ...!!! YORUMUM BU KADAR.
Cevap Yaz 0 0
MEKANCİ:Yarin kiyamet kopcak deseler aldiriş etmeyen insanlar cok olur
Cevap Yaz 0 4
COŞKUN:yavrum bacaklar ne öyle
Cevap Yaz 0 1
MARCUS:Her akıma kapılırken bir gün elektrik akımınada kapılırsanız şaşırmayız , ölümünüz bile cix olur
Cevap Yaz 0 2
ZİYAA:Akımınız batsın sizin. . . Beyinsizler!. .
Cevap Yaz 0 16
ZİYAA:Osmanlı tokadını patlatırım! Akıllı olun la!. .
0 1
31:Benimde şeyma
2 0
DÜRBÜNLÜ:Şişko naber
2 1
ESLEM:Dünya yansa bu geri zekalıların umrunda değil hergün neremizi göstersek derdindeler başımıza taş yağmadığına şükretmemiz lazım
Cevap Yaz 2 13
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