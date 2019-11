“Vücudum bırakmamı söyleyince bırakacağım”

Roger Federer, 2017’deki Avustralya Açık & Wimbledon dublesinin ardından son Grand Slam’ini 2018’in ocak ayında, Avustralya Açık’ta kazandı. O günden sonra Grand Slam’lerde bir kez, 2019 Wimbledon’da final oynadı ve 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanamadı. Ancak 2019 Avustralya Açık’tan bu yana ATP turnuvalarında altı şampiyonluk daha yaşayan Majesteleri, toplam şampiyonluk sayısını 103’e yükseltti.2019 sezonunu Rafael Nadal ve Novak Djokovic’in hemen arkasında dünya üç numarası olarak tamamlayan İsviçreli’nin tenisi ne zaman bırakacağı uzun süredir tenis gündemini meşgul edenler konular arasında yerini alıyor. Federer ise tenisi bırakma tarihini belirlemiş değil. Kararı, vücudu verecek.Şu an bir gösteri maçı için Güney Amerika’da olan Federer, bir muhabirin sorusuna; “Emekliliğim sağlığıma bağlı. Şu an için emekli olmak için herhangi bir sebep göremiyorum.” cevabını verdi.35-36 yaşımdan sonra tenis oynamaya devam edebileceğimi düşünmüyordum ancak oynuyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım ve ne zaman tenisi bırakacağımı öngöremiyorum.” diyor 20 kez Grand Slam şampiyonu.“Emeklilik konusu üzerine ilk defa 2009’da düşündüm. O zamandan beri on yıl geçti ve tenise devam ediyorum. Tam olarak bu yaşta olmak istediğim yerdeyim.”38 yaşındaki İsviçreli raket, modern zamanda 109 turnuva şampiyonluğu yaşayan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Jimmy Connors’tan yalnızca altı turnuva daha az kazandı. Şu anki seviyesini bir-iki yıl daha koruması durumunda, Federer’in Connors’ı geçmesi tenis kamuoyu için sürpriz olmayacaktır.Federer’e göre yaşlandıkça işler bir yandan zorlaşırken bir yandan da kolaylaşıyor: “Yaş aldığınızda her şey biraz daha zor oluyor ancak kazandığınız tecrübe size bu yolda yardımcı oluyor.”Tüm tenis severlerin gelmesinden korktuğu o emeklilik zamanı elbet gelecek ve tüm tenis kortlarında bayraklar yarıya indirilecek. Federer ise o gelmesi istenmeyen emeklilik hakkında son olarak şunları söylüyor: “Kariyerimin nasıl biteceğini bilmiyorum. Umarım ki yalnızca duygusal, güzel ve zor olmayan bir süreç olur.”