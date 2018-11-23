Vücudun Savunma Hattı Bağışıklık Sistemini Güçlendirmenin İpuçları

Mevsim sonbahar, aylardan Kasım olunca hastalıklarla tanışma zamanı gelmiş demektir. Ancak vücudun doğal savunma yapısı olan bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturulabilir.

VÜCUDUN KORUMA KALKANI; BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Bağışıklık sistemi, vücudun en komplike yapı ve sistemlerinden biridir. Vücuda yaklaşan her tehlike karşısında kendi savunma hattını yaratan bağışıklık sistemi, tıpkı bir ordu gibi çalışır. Bağışıklık sisteminin gelişimi ise bebeğin dünyaya gözlerini açıp, dış dünya ile tanışmasıyla başlar. Bu noktadan itibaren vücuda her giren mikroorganizmayı tanıyan ve vücuda girmelerini engelleyen, bir şekilde giren mikroorganizmaların vücutta tutunmalarını engelleyen çok güçlü bir yapıdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER;

Hayatın kaynağı su: Suyun yararları saymakla bitmez.En önemlisi vücuttan atık maddeleri uzaklaştırır. Su içmek için susamayı beklemeyin ve en az 8-10 bardak su tüketmeye çalışın.

Daha çok meyve- sebze, daha çok sağlık: Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler, içeriğinde yer alan bol miktarda vitamin sayesinde tam bir sağlık deposudur. Üstelik vücudun temizlenmesini sağlayan antioksidan içeren meyve ve sebzeler, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.Bu nedenle günde en az 5 porsiyon sebze-meyve tüketilmeli. Elma, nar, portakal, mandalinaya mutlaka beslenmenizde yer ayırın.

Muhteşem ikili; soğan ve sarımsak: Vücut,çok güçlü bir antioksidan olan glutatyonun üretilmesi için soğan ve sarımsağa ihtiyaç duyar. Bu sayede vücut doğal yollarla direnç kazanır. Tabiattan gelen en güçlü antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, antimikrobiyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sofranızda balık mutlaka olmalı: Balığın faydaları saymakla bitmiyor ve hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getiriyor. Ancak balığı tüketirken pişirme tekniklerine çok dikkat edilmeli kızartma yerine fırında ızgara tercih edilmelidir.

Tek tip beslenmeyin: Zayıflamak için birçok diyet listesi ortaya çıkıyor. Ancak sırf zayıflamak uğruna tek tip beslenmeyi öneren diyetlerden kaçının. Bunun yerine her besin grubunun olduğu öğünleri tercih edin, dengeli bir beslenme düzeniniz olsun.

Çorbalar: Soğuk kış günlerinde yeme eğilimimiz artar. Bu noktada fast-food sipariş etmek yerine çorbalarımızdan yardım alabiliriz. Yapacağınız yöresel çorbalar hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak.